На Алтае началась прививочная кампания от гриппа

СЕГОДНЯ 09:00 2018-08-27T09:19:58+03:00

В этом году в край поступит более 1 млн доз вакцины

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27 августа в Алтайском крае стартовала прививочная кампания против гриппа. Неделей ранее в регион поступила первая партия доз вакцины «Совигрипп» для взрослого населения – это 384,5 тысячи доз (это 30% от заявки региона). Всего же край заказал более одного миллиона доз противогриппозных вакцин. Как показывает практика, этого может быть вполне достаточно, чтобы избежать эпидемии.

Какие штаммы ожидать

По словам специалистов, в этом году никаких новых штаммов гриппа в крае не ожидается. Вероятны лишь давно известные и изученные типы вируса - Мичиган, Singapore, Colorado и Пхукет. Тяжелых форм течения болезни тоже не прогнозируется. Пик, как и в предыдущие годы, придется на ноябрь-декабрь.

Где поставить прививку

В настоящее время первую партию лекарства уже перераспределили по поликлиникам, и жители края могут отправляться в процедурные кабинеты. Как и прежде, бесплатную вакцину получают медработники, учителя, педагоги и воспитатели, работники транспорта и коммунальной сферы, призывники, лица с хроническими заболеваниями, постояльцы домов престарелых, пенсионеры, достигшие 60 лет, беременные, а также детсадовцы, школьники и студенты. Малышей рекомендуют прививать с шестимесячного возраста.

Бесплатная вакцинация продлится до конца октября. Все остальные могут поставить прививки в платном формате. В страховых компаниях они стоят в среднем от 530 до 580 рублей, в зависимости от страны-производителя.

Школьников нужно прививать уже сейчас

Пользуясь случаем, врачи, в том числе детские, призывают родителей заранее побеспокоиться о здоровье школьников, ведь, как правило, после того, как ребята в сентябре собираются на занятиях, начинаются первые больничные. А для того, чтобы сформировался иммунитет требуется от двух до четырех недель. В дальнейшем он сохраняется на целый год.

– Единственной специфической профилактикой вируса гриппа является вакцинация. Все остальные мероприятия, конечно, необходимы. Их нужно проводить. В первую очередь, начиная от банального закаливания, разобщения контактов, и заканчивая мытьем рук. Можно перечислять эти неспецифические меры профилактики, которые в принципе укрепляют организм человека, но именно на сам вирус гриппа действует только вакцина, - говорит Елена Цапко, врач-педиатр КГУЗ «Детская городская поликлиника № 3, г.Барнаул».

Важно!

По итогам прошлогоднего эпидподъема в Алтайском крае, среди привитых не было зарегистрировано ни серьезных осложнений, ни тяжелых форм заболевания, ни летальных случаев от гриппа либо ОРВИ.

А в это время

Утренние «фильтры»

Тем временем по всей стране с 1 сентября начнет действовать новое правило - простуженных детей не будут допускать на занятия в школу или детский сад. Согласно постановлению главного санитарного врача РФ Анны Поповой, в период подъема заболеваний, в учебных заведениях должен действовать своеобразный «фильтр». Осмотр должен будет проводить либо медицинский работник, либо педагог. Если появятся подозрения на то, что школьник простужен – его отправят домой, а заниматься он сможет как и в период карантина – удаленно. Если же речь идет о детсадовце, то родителям придется забирать ребенка сразу же после осмотра.

Эти правила будут действовать в осенне-зимний период, то есть уже с сентября. В Роспотребнадзоре убеждены, что они позволят значительно сократить количество больных.

- Тем не менее, не стоит забывать и о профилактике заболеваний. Для того, чтобы сохранить здоровье, необходим полноценный сон, правильное питание, занятие спортом, закаливание, также следует отказаться от вредных привычек, постараться избегать стрессовых ситуаций и получать как можно больше положительных эмоций, - добавляют в ведомстве.