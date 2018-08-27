«Оставлять зарядное устройства в розетке нельзя… Но мама это делает!»

Друзья погибшей альпинистки, тело которой нашли спустя 31 год на Эльбрусе: «Мама Лены была всегда против ее увлечения»

Елена Базыкина и ее шесть товарищей умерли в горах в 1987 году. Обстоятельства их смерти до сих пор не выяснены