«Оставлять зарядное устройства в розетке нельзя… Но мама это делает!»
Дети рассказывают о правилах обращения с электрическим током [видео]
Говорят дети.
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Накануне нового учебного года филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» совместно с «Комсомолкой» запустили видео-проект: «Говорят дети».
Юные артисты рассуждают об электричестве так, как умеют только малыши: непосредственно и искренне. Обязательно покажите ролик своим детям, ведь именно такой игровой формат позволит им лучше усвоить важные и нужные знания о безопасности , потому что услышат они их на своем «детском» языке.
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