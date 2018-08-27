2018-08-27T07:19:36+03:00
Общество

«Оставлять зарядное устройства в розетке нельзя… Но мама это делает!»

Дети рассказывают о правилах обращения с электрическим током [видео]
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Говорят дети.

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Накануне нового учебного года филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Алтайэнерго» совместно с «Комсомолкой» запустили видео-проект: «Говорят дети».

Юные артисты рассуждают об электричестве так, как умеют только малыши: непосредственно и искренне. Обязательно покажите ролик своим детям, ведь именно такой игровой формат позволит им лучше усвоить важные и нужные знания о безопасности , потому что услышат они их на своем «детском» языке.

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