Необычного пациента – подстреленного гуся-пискульку – выхаживают в Барнауле
Раненый гусь-пискулька оказался в добрых руках. Молодую птицу выхаживают в Барнауле в организации помощи диким животным «Ноев ковчег».
Там рассказали, что птица поступила к ним с перебитыми дробью лапками. Видимо, подстрелили охотники. А добрые люди подобрали.
- Одна лапка останется, а вот вторая – под большим вопросом, - говорят ветеринары. - Пока ампутировать не стали, но прогноз, скорее всего, отрицательный.
Гусь-пискулька – редкая птица в наших краях , так как гнездится она в Заполярье и занесена в Красную книгу РФ, поясняют знатоки дикой природы. По самым оптимистичным оценкам, в мире осталось не более 40 тысяч этих гусей. И что печально, их численность постепенно сокращается.
Фото организации "Ноев ковчег"
Еще одна пациентка «Ноева ковчега» - длиннохвостая неясыть. Напомним, 20 августа сову нашли горожане на Правоборежном тракте возле автосалона. Специалисты выяснили, что она попала в «ДТП» - то есть попыталась пролететь сквозь салон авто через стекла. И, конечно же, получила сильный удар.
- Сейчас она сидит в полутемном помещении в большой клетке, так как после удара о стекло у нее пока небольшие проблемы с глазками. В остальном чувствует себя бодрячком! Щелкает клювом и всячески показывает, что готова любому дать отпор! – говорят ветеринары.
Кстати, а вы знали, что из наших сов только у длиннохвостых неясытей такие черные глазища?
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