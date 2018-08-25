2018-08-25T06:42:56+03:00
Дом. Семья

Необычного пациента – подстреленного гуся-пискульку – выхаживают в Барнауле

А сова, которая ударилась о стекло, уже чувствует себя прекрасно
САПОЖКОВА Александра
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Фото организации "Ноев ковчег"Фото организации "Ноев ковчег"
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Раненый гусь-пискулька оказался в добрых руках. Молодую птицу выхаживают в Барнауле в организации помощи диким животным «Ноев ковчег».

Там рассказали, что птица поступила к ним с перебитыми дробью лапками. Видимо, подстрелили охотники. А добрые люди подобрали.

- Одна лапка останется, а вот вторая – под большим вопросом, - говорят ветеринары. - Пока ампутировать не стали, но прогноз, скорее всего, отрицательный.

Гусь-пискулька – редкая птица в наших краях , так как гнездится она в Заполярье и занесена в Красную книгу РФ, поясняют знатоки дикой природы. По самым оптимистичным оценкам, в мире осталось не более 40 тысяч этих гусей. И что печально, их численность постепенно сокращается.

Фото организации "Ноев ковчег"

Фото организации "Ноев ковчег"

Еще одна пациентка «Ноева ковчега» - длиннохвостая неясыть. Напомним, 20 августа сову нашли горожане на Правоборежном тракте возле автосалона. Специалисты выяснили, что она попала в «ДТП» - то есть попыталась пролететь сквозь салон авто через стекла. И, конечно же, получила сильный удар.

- Сейчас она сидит в полутемном помещении в большой клетке, так как после удара о стекло у нее пока небольшие проблемы с глазками. В остальном чувствует себя бодрячком! Щелкает клювом и всячески показывает, что готова любому дать отпор! – говорят ветеринары.

Кстати, а вы знали, что из наших сов только у длиннохвостых неясытей такие черные глазища?

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