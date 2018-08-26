Где на Алтае испить мертвой воды и найти врата в мир духов

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-25T13:18:40+03:00

Вид с горы Байда, у подножия которой находится Тюнгур. Недалеко отсюда шли ожесточенные бои между белогвардейцами и красноармейцами. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Изменить размер текста: A A

Лето практически на исходе, а вы все еще ни разу не выбрались из города? Не беда! Конец августа - идеальное время для путешествия по Алтаю - все вокруг начинает желтеть и почти не бывает дождей. Одно из самых загадочных мест на Алтае - гора Белуха. Говорят, в ее окрестностях можно почувствовать особую энергетику, набраться сил на зиму вперед, а также попросить горных духов исполнить желание - здесь они точно вас услышат. Вот несколько вещей, которые нужно обязательно сделать, отправляясь к Белухе.

Усть-Канская пещера

Чтобы увидеть Белуху, нужно добраться до поселка Тюнгур в Усть-Коксинском районе. От Барнаула это около 750 километров. Переезд займет порядка 10 часов. Первая часть пути проходит по Чуйскому тракту - одной из самых красивых дорог в мире, а вторая по глухим и невероятно красивым местам.

По пути вы будете проезжать поселок Усть-Кан. На его границе находится пещера - археологический памятник и первая древняя стоянка людей в Северной Азии. У ее подножия есть небольшой музей, в котором можно увидеть уникальные находки и окаменелые останки исчезнувших животных.

У местных жителей пещера пользуется дурной славой. По преданию в пещере находится проход, по которому в мир людей выходят злые духи алмысы. Местные рассказывают, что в пещере якобы были найдены человеческие кости, которых съели алмысы, но археологи это не подтверждают.

Тут же можно пообедать - рядом находится кафе «На семи ветрах», а напротив стоит аил, где готовят национальные блюда.

Кстати, в самом центре Усть-Кана - напротив автовокзала - есть местная столовая. Внешне она непримечательная, зато еда отменная.

Цена вопроса:

Посещение музея - 150 рублей (об экскурсии в музее лучше договориться заранее по телефону: 903-956-8890).

Подняться к пещере без экскурсии - бесплатно.

Пообедать в Усть-Кане - от 200 рублей.

Найти схрон красной армии

В начале 20-го века в Тюнгуре шли ожесточенные бои между красными и белыми солдатами. В этих местах был пленен и вскоре убит большевик Петр Сухов, именем которого названы улицы в нескольких сибирских городах. В Тюнгуре ему установлен памятник.

Местные жители рассказывают, что в труднодоступных пещерах до сих пор лежат кости погибших в Гражданскую войну солдат. Ходят слухи также о схроне оружия и боеприпасов в одной из местных пещер. Где он находится, никто точно не знает - спрятавшие оружие солдаты погибли, не успев никому передать координаты, но вы можете попытать счастья. Дорога к этим местам ровная и отлично подходит для велопрогулки.

Цена вопроса:

Аренда велосипеда, на котором можно добраться до мест сражений, от 300 рублей в час.

Где остановиться:

Турбаза «Высотник»: от 700 рублей.

Турбаза «Тюнгур»: от 600 рублей.

Снять комнату у местных жителей: от 250 рублей.

Попросить духов исполнить желание

Попросите духов исполнить желание. Фото Анасатсии Васильевой

У Белухи мощная энергетика, и любое желание, загаданное здесь, обязательно исполнится. Но если вам хочется увидеть особое сакральное место своими глазами, отправляйтесь к каменным воинам в 18 километрах от Тюнгура.

Дорога проходит также через места сражений большевиков и белогвардейцев. Сами каменные воины находятся на небольшом холме. Их относят к пазырыкской культуре (4 - 3 век до н. э.). Изваяния являются воплощением образа древнего воина. По одной из версий, их устанавливали, чтобы душа погибшего воина могла присутствовать на похоронах. По другой - истуканы охраняли находящиеся неподалеку курганы.

Как правило, камни ставили на священных местах, обязательно в этих местах совершалось жертвоприношение, как кровавое, так и бескровное. Истуканов почитали как покровителей.

Если 18 километров в одну сторону вам не одолеть, добраться до каменных воинов можно по воде. Местные турбазы организуют сплавы по Катуни (потребуется два часа в одну сторону), обратно довезут на «Газ-66».

Цена вопроса:

Сплав - от 1 тыс. рублей с человека (организуют местные турбазы).

Испить живой и мертвой воды

Окрестности БелухиФото: ОЛЕКСЮК Иван

Помните, как в сказках погибшего доброго молодца возвращали к жизни с помощью живой и мертвой воды. Говорят, река Ак-Кем, вытекающая из Аккемского озера у подножия Белухи, - это мертвая вода, исцеляющая тело.

Чтобы испить этой водицы или даже окунуться, не обязательно идти по горам и лесам несколько дней. Ак-Кем впадает в Катунь в 18 километрах от Тюнгура. Добраться до места можно пешком через перевал (займет целый день) или также по реке. Не забудьте купальный костюм (вода в любое время года ледяная) и крем от загара. Есть еще вариант преодолеть перевал на пути к Ак-Кему на «Газ-66».

Зато живую воду можно попробовать в 40 минутах ходьбы от Тюнгура. Как рассказывают местные жители, это река Кучерла, которая также впадает в Катунь. В отличие от белого Ак-Кема кучерлинская вода имеет удивительный бирюзовый цвет. Кстати, Катунь обязана своей чарующей бирюзой именно этим рекам.

Цена вопроса:

Сплав - от 1 тыс. рублей с человека.

Заброска на «Газ-66» - 1200 рублей.

Кстати

Не забудьте сфотографировать старый тюнгурский подвесной мост. Ближе к осени от реки по утрам поднимаются туманы, и кажется, будто мост уходит в бесконечность или мир духов.