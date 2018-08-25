СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-24T18:13:20+03:00

Вкусные салаты на зиму: проверенные рецепты от алтайских хозяек Фото: Евгения ГУСЕВА

Попробуйте приготовить «Лечо для моих мужичков» или баклажановые рулетики

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Алтайские хозяйки вовсю делают заготовки и делятся своими, уже проверенными рецептами салатов на зиму.

«Лечо для моих мужичков»

Юлия Ануфриева из села Петропавлвское готовит три вида лечо. Одно из них – «для своих мужичков».

- Зять за раз может съесть литровую банку! - хвалится хозяйка.

Понадобятся:

- 2 кг помидоров,

- 5 ст. ложек сахара,

- 5 ст. ложек растительного масла,

- 1 ст. ложка соли,

- 1 кг болгарского перца,

- 1 кг моркови.

Помидоры перекрутить через мясорубку, добавить сахара, масла и соли и кипятить 40 мин. Затем добавить болгарский перец (каждую перчинку предварительно разделив на 4 части) и морковь (предварительно порезанную соломкой, а лучше натертой на терке для корейской моркови) и кипятить еще 20 минут.

Затем разложить в стерильные банки и закатать.

Лечо «Дзюба»

Вряд ли этот салат назвали в честь футболиста Артема Дзюбы, которого после ЧМ по футболу считают чуть ли не богом. О таком спортсмене Юлия Викторовна даже и не слышала. А название салату придумали гораздо раньше триумфального выступления Артема на чемпионате мира.

- 500 гр моркови,

- 500 гр лука,

- 500 гр сладкого перца,

- 2 кг помидоров,

- 400 гр растительного масла (если не любите жирное, можно 200).

Помидоры порезать дольками, а лук, перец и морковь - соломкой.

- Но морковь тоже лучше натереть на терке для корейской моркови, так как она получается упругой, а не мягкой, и красиво выглядит, - поясняет Юлия Ануфриева.

В кастрюле хорошо подогреть масло, добавить лук и прокипятить 5 мин. Добавить перец с морковкой и прокипятить 5 мин, затем помидоры – это еще плюс 8 мин. Посолить по вкусу и подержать на огне еще буквально пару минут.

Закатываем в стерильные банки и укутываем в шубу или одеяло.

Лечо «Август»

Ну, и третья вкусность от Юлии Ануфриевой:

- 3 кг помидоров,

- 1 кг репчатого лука,

- 1 кг моркови,

- 1,5 кг болгарского перца,

- 1 стакан сахара,

- 1,5 стакана растительного масла,

- 2 столовых ложки соли.

Все овощи порезать, смешать и оставить на 30 мин, чтобы дали сок. Затем варим на слабом огне 40 мин. В конце добавляем 1 ст. ложку 70-процентного уксуса.

Закатываем в стерильные банки и укутываем в шубу или одеяло.

Лечо «По-косихински»

Этим рецептом с нами поделилась Любовь Култышева из Косихи. И, кстати, пригласила в гости – попробовать только что приготовленное лечо.

- 6 кг помидоров,

- 2 кг болгарского перца,

- 1 кг моркови,

- 1 кг лука,

- 400 гр. растительного масла,

- 10 ст. ложек сахара,

- 3 ст. ложки соли.

Помидоры пропускаем через мясорубку и кипятим 1,5 часа. Перец режем соломкой. Морковь трем на терке и обжариваем в 200 гр. раст. масла. Лук режем полукольцами и также обжариваем в 200 гр масла.

В помидоры, не снимая с плиты, добавляем соль, сахар, скидываем туда перец на 10 мин, потом морковь еще на 10 мин и лук на 3 мин.

Выключаем и закатываем под крышки.

Огурцы в горчице на зиму

А этот салат журналисты «Комсомолки» неоднократно пробовали лично – угощала редактор издания Ольга Ведерникова. Рекомендуем!

- 4 кг огурцов

- 1 стакан сахара

- 1 стакан 9% уксуса или 2 ст. ложки 70% уксуса,

- 1 стакан растительного масла,

- 1 стакан воды,

- 1 головка чеснока,

- 1 ст. ложка молотого перца,

- 2 ст. л. сухой горчицы,

- 3 ст. л. соли.

Огурцы порезать кружочками или брусочками. Добавить сахар, соль, перец, сухую горчицу, перемешать. Добавить растительное масло, воду, уксус, измельченный чеснок. Хорошо перемешать и оставить на 3 часа.

Потом огурцы разложить в банки, залить соком, который они дали. Банки ставим в кастрюлю с водой, стерилизуем 15 мин с момента закипания воды.

Закатываем под стерилизованные металлические крышки, укутываем до остывания.

Баклажановые рулетики

Жительница Барнаула Юлия Медведева в этом году впервые взялась за зимние заготовки. И результатом не разочаровалась.

- Баклажаны - 2,5 кг

- Перец болгарский - 0,5 кг

- Перец красный жгучий - 3-4 шт

- Чеснок - 3 шт

- Масло растительное - 0,5 стак.

- Сахар - 0,5 ст. л.

- Уксус (9%) - 1 ст. л.

Баклажаны режем вдоль на полоски толщиной 4-5 мм. Хорошо солим, даем постоять 2 часа. Затем промываем от соли, слегка отжимаем руками, и обжариваем на сковороде в подсолнечном масле.

Готовим подливку: перец (оба вида) и чеснок перемалываем на мясорубке, добавляем сахар и уксус, перемешиваем.

На доску кладем полоски баклажанов, намазываем их подливкой и скручиваем в рулетики.

Рулетики аккуратно складываем в баночки по 0,5 л (их понадобится 5 шт), стерилизуем 7-10 мин. Закатываем, переворачиваем и укутываем до полного остывания.

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