Пожар произошел в Барнаульском зоопарке

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-26T12:26:23+03:00

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Пожар произошел в Барнауле на территории зоопарка «Лесная сказка» в воскресенье днем, 26 августа.

О происшествии сообщил сам директор зоопарка Сергей Писарев. По его словам, возгорание произошло на территории «Лесной сказки», но именно там, где его обитателей нет.

- Возгорание произошло на территории, свободной от животных. Сгорело сено, заготовленное на зиму для корма животных. На месте работают пожарные. Угрозы распространения огня нет. В настоящее время подано заявление в полицию об умышленном поджоге. Есть подозреваемые, - рассказал Сергей Викторович. - Дорогие друзья, благодарим всех за беспокойство и спешим успокоить: к счастью, ни одно животное во время пожара не пострадало!

На место происшествия прибыли несколько машин с пожарными. Несмотря на то, что горело сено, им довольно оперативно удалось локализовать возгорание. К счастью для обитателей зоопарка, сгорела не вся солома.

Пользователи социальных сетей тем временем возмущаются – кому надо было поджигать заготовленное на зиму сено:

- Какой ужас!!!! Изверги какие-то!!! Это одно из самых лучших мест в нашем городе!!! Неужели рука может подняться поджечь... Слава Богу все обошлось. Теперь нужно сено снова закупать для животных, предлагаю создать сбор средств в помощь любимому зоопарку!!!! – написала одна из подписчиц страницы зоопарка в Instagram.