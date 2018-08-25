"Хватит закатывать город в асфальт": Барнаульцы требуют остановить вырубку деревьев

СЕГОДНЯ 07:58 2018-08-25T08:01:37+03:00

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Жители Барнаула опубликовали петицию на сайте change.org в адрес врио губернатора Виктора Томенко и мэра Сергея Дугина. Неравнодушные горожане требуют остановить массовую вырубку деревьев.

- Сейчас идут массовые вырубки на улице Молодежной, в сквере Адмирала Кузнецова. Совсем недавно пострадал парк «Изумрудный», который теперь асфальтовый. Но благоустройство - это не вырубка и закатывание в асфальт! – пишет автор петиции Юлия Берестенникова.

Как пример Юлия приводит пешеходную улицу Мало-Тобольскую. Там нет ни единого деревца, да и людей-то там редко встретишь.

- Никому не нужны лавочки на раскаленном асфальте, обдуваемые пыльными бурями и выхлопными газами, - говорит Юлия. - Комфортная среда - это тенистые скверы, где можно расслабиться, отдохнув от городской пыли, газа и зноя, питьевые фонтанчики, благоустроенные остановочные павильоны, где можно спрятаться от непогоды, сесть и поставить вещи. Это пандусы в торговых центрах, которыми реально (!) можно пользоваться, Да, наконец, это комфортные и чистые общественные туалеты!

Житель Барнаула Олег, который также возмущен повальной вырубкой, приводит пример Геленджика, откуда он вернулся на днях:

- В Геленджике узкие улицы, много авто и периодически дуют сильные ветры. Но никому в голову не приходит мысль уничтожить платановые аллеи, сосны и прочее. Вся курортная зона утопает в зелени. Просто дикий контраст с нашим центром города и "туркластером". Вчера прошел пешком по Барнаулу, и волосы встали дыбом! Все закатывают в асфальт. Ни кустика, ни деревца… У нас образец "озеленения" - горшок с петуниями.

Юлия Берестенникова надеется, что в преддверие выборов губернатора 9 сентября ещё как-то можно повлиять на ситуации. И предлагает всем неравнодушным к судьбе города подписать петицию здесь.

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