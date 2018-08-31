Виктор Томенко рассказал Владимиру Путину о проблемах в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 16:28 2018-08-31T16:27:11+03:00

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Президент России Владимир Путин сегодня, 31 августа, провел рабочую встречу с врио губернатора Алтайского края Виктором Томенко. Как сообщает официальный сайт главы государства, обсуждалась социально-экономическая ситуация в регионе, планы по привлечению инвестиций, а также положение на рынке труда и пути повышения уровня жизни жителей Алтайского края.

Рассказав президенту о текущих делах в плане подготовки региона к отопительному сезону, выполнения комплекса сельскохозяйственных работ, завершения работ по благоустройству различных территорий, Виктор Томенко открыто озвучил характерные для региона проблемы, которые необходимо решать в первую очередь.

– Уровень доходов, заработной платы в крае объективно низкий. Это важный вопрос для Алтайского края. Вторая часть – собственно, финансовые возможности Алтайского края, – они невелики. В этом году 110 миллиардов рублей – это доходы Алтайского края, почти на 2,5 миллиона жителей, 40 процентов из этих доходов – это поддержка федерального бюджета, целевые и безвозмездные поступления, тут нам есть над чем работать, – сказал Виктор Томенко.

К этому врио губернатора региона добавил, что для края остается острой тема, связанная с состоянием автомобильных дорог. Есть нарекания к состоянию объектов социальной сферы, особенно на селе. Виктор Томенко также озвучил, что население Алтайского края почти на половину – это жители сельских территорий.

– Естественно, обостряются проблемы, связанные с кадровым дефицитом, потому что молодые, активные, перспективные ребята, конечно, смотрят, как поехать учиться куда-то дальше или поискать работу где-то за пределами Алтайского края. В итоге получается, по некоторым направлениям, что некому лечить, некому учить. И здесь нам надо, конечно, внимание уделять подготовке кадров и разным механизмам их удержания у нас на территории, – сказал Виктор Томенко о положении на рынке труда в регионе.

Врио губернатора региона отметил, что есть реальные планы по исправлению тех проблем, которые накапливались годами. Виктор Томенко считает нужным сконцентрироваться на тех сильных сторонах, которые у Алтайского края есть.

Из них глава региона выделил развитое сельское хозяйство, перерабатывающую и пищевую промышленность, машиностроение, фармацевтику, химическое производство, развивающийся туризм.

– Мы в крае многое можем сделать сами и обязательно будем это делать, и ответственно к этому подходить. Но по некоторым ситуациям, наиболее сложным, требуется, конечно, ваша поддержка и помощь федерального правительства. Некоторые вопросы я подготовил, – сказал Томенко в завершении встречи.

– Давайте посмотрим, – резюмировал Владимир Путин.