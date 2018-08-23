Хоккеисты «Алтая» рискуют начать новый сезон без домашней арены

СЕГОДНЯ 14:32 2018-08-23T16:08:21+03:00

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Чем ближе начало нового сезона в Первенстве ВХЛ, тем тревожнее становится за хоккейный клуб «Алтай». Барнаульская команда по-прежнему остается без домашней арены. На сегодняшний день никто не может твердо сказать о том, когда этот вопрос разрешится, и разрешится ли он вообще.

Вряд ли кто-то поспорит с тем, что начинать новый сезон на своем льду да при поддержке родных трибун всегда легче. Волей календаря, «Алтай» должен был провести первые официальные игры сезона в Барнауле, но, как оказалось, не судьба. 16 и 17 сентября барнаульская команда сыграет с «Красноярскими Рысями» в Красноярске. Если в дальнейшем все сложится для «Алтая» благополучно, то домашние матчи с этой же командой пройдут в Барнауле 23 и 24 декабря.

На текущий момент инспекторы от ВХЛ не допустили «Карандин-Арену» – «Динамо» к проведению матчей Первенства ВХЛ. Известно, что там выявили ряд недочетов, которые в настоящее время стараются устранить.

– Несмотря ни на что, команда готовится к новому сезону. Каждый день у игроков по две тренировки, это лед и земля. Контрольные игры мы проведем, как и планировалось ранее в Барнауле. Они состоятся на площадке ледового дворца спорта «Динамо», – говорит директор ХК «Алтай» Дмитрий Чекалин.

Стоить напомнить, что уже 26 и 27 августа ХК «Алтай» в рамках подготовки к сезону примет в Барнауле молодежную хоккейную команду «Алтай» из Усть-Каменогорска, а 1 и 2 сентября – дебютанта Первенства ВХЛ – ХК «Красноярские Рыси». Все игры запланированы на 15 часов по барнаульскому времени.

Тем временем, воспитанники СШОР по хоккею «Алтай», также как и команда мастеров вынуждены были перебраться на «Карандин-Арену» «Динамо».

– Сейчас все тренировки проходят на «Динамо». Пока все нормально. Трудно сказать, что будет с третьего сентября, когда начнутся занятия в школах. У нас из тринадцати групп только три могут кататься до обеда, остальным нужно тренироваться во второй половине дня, поскольку они будут учиться в первую смену, – комментирует директор СШОР по хоккею «Алтай» Павел Еремеев.

Ранее многие родители юных хоккеистов уже высказались, что им крайне неудобно возить детей на тренировки на «Динамо». Люди надеются, что выявленные нарушения норм пожарной безопасности в барнаульском Дворце зрелищ и спорта все-таки устранят и их дети вернуться в привычное для себя место.

Тем временем, забрезжила надежда, что Дворец зрелищ и спорта действительно могут открыть, причем уже в сентябре. Буквально накануне, 22 августа, там побывали специалисты, которые провели новую экспертизу, которую назначил суд.

– Вчера во Дворце зрелищ и спорта снова смотрели деревянные перекрытия на потолке, осмотрели подвал. Также проверили, как работает пожарная сигнализация. Все сработало в положенные сроки. Ожидаем, что к концу следующей недели в суде будет заключение по поводу проведенной экспертизы. После этого судья должен будет назначить очередное заседание. Вероятно, оно состоится в сентябре. В случае, если суд позволит продолжить эксплуатацию Дворца зрелищ и спорта, мы подготовим лед за четыре-пять дней, – прокомментировал исполняющий обязанности председателя Алтайского краевого союза организаций профсоюзов Иван Панов.

Напомним, что барнаульский Дворец зрелищ и спорта был вынужден приостановить свою деятельность по решению суда Железнодорожного района. Это произошло из-за выявленных нарушений норм пожарной безопасности. Как стало известно позднее, основные претензии связаны с тем, что на потолке сооружения присутствуют деревянные перекрытия. Ранее Иван Панов рассказал, что представители МЧС брали образцы этого дерева и пытались поджечь, но они не горели, поскольку были обработаны специальной противопожарной жидкостью.

«Комсомольская правда» и дальше будет следить за развитием ситуации.