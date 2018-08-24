Алтайский краевой суд отказал в апелляции учителю 112 барнаульского лицеяАлтайский краевой суд отказал в апелляции учителю 112 барнаульского лицеяФото: Анна СЕМИНА
2018-08-23T16:14:58+03:00
Общество

За унижение заплатят: суд отказал в апелляции барнаульскому лицею

Образовательное учреждение выплатит ученикам компенсацию за моральный вред
Анна АДАМАЙТЕС
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«Двоечники», «тунеядцы», «оборзели», «в голове не хватает шариков и ноликов», - такими словами обращалась учитель 112 лицея к двум своим ученикам. И все на повышенных тонах. Дети, к слову, на тот момент учились всего лишь в первом классе, и к такому напору со стороны взрослых явно были морально не готовы.

Унижения, по словам родителей мальчиков, продолжались около года. В результате у одного мальчика от переживаний развилось неврозоподобное состояние, у второго на нервной почве – энурез.

На днях Алтайский краевой суд в очередной раз вынес решение в пользу детей: отказал в апелляции лицею, который не хотел выплачивать мальчикам копеечную моральную компенсацию, определенную предыдущим судом. Каждому – по 15 тыс. рублей. Юрист Мария Доценко, представляющая интересы детей в суде, считает, что учитель на этот раз успокоится, и больше не будет подавать на апелляции.

- Она имеет право обжаловать решение суда, но, думаю, что юристы и адвокаты школы разъяснят ей, что это справедливое и гуманное решение, которое отстоит все инстанции. И не стоит тратить на это время. Я считаю, настало время, когда уже нужно извиниться, пожать друг другу руки и жить дальше, - сказала Мария Доценко.

Фото: юрист Мария Доценко

Фото: юрист Мария Доценко

Напомним, эта громкая история тянется еще с 2015 года, в 2016-м родители решили вынести ее на суд общественности и обратились к СМИ. Всего за два года было проведено по делу более 10 судов и 4 экспертизы (фоноскопические и лингвистические). Сейчас родители находятся в измотанном состоянии и уже с трудом идут на контакт с журналистами. Однако довести дело до конца стало для них делом чести и принципа. Они уверены: педагог не имеет никакого морального права унижать детей.

По признанию юриста Марии Доценко, когда к ней обратились матери детей, она буквально схватилась за голову: наша законодательная база построена так, что доказать моральное унижение крайне сложно. А компенсация за него обычно столь ничтожна, что не покрывает даже маленькой толики судебных издержек. Однако за дело взялась. Тем более, для суда у них был подготовлен ход конем – аудиозапись ругательств учителя (ее сделал один из учеников по просьбе мамы). Изначально педагог признала свой голос и даже согласилась с тем, что ее поведение было неэтичным, но вскоре от своего решения отказалась. Впрочем, для суда это уже не сыграло никакой роли: экспертизы доказали, что голос именно ее, а высказывания унижают честь и достоинство детей. На сторону учеников также встали комитет по образованию Барнаула и региональное Министерство по образованию, чьи проверки также подтвердили неэтичное поведение учителя.

- Этот суд был не о наказании педагога рублем. Разве 15 тысяч – это наказание? И разве можно чем-то материальным компенсировать моральные страдания? Этот суд был о том, как должен вести себя педагог. Я считаю, что человек, который участвует в формировании личности, не имеет права себя так вести, - сказала Мария Доценко.

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