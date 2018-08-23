Стало известно, куда и когда уедут тигрята из Барнаульского зоопарка

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-23T12:28:58+03:00

Сергей Писарев рассказал о том, что до отъезда малышей осталось два месяца Фото: ЧЕБОТАРЕВ Александр

Сергей Писарев рассказал о том, что до отъезда малышей осталось совсем немного

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Тигрята, которые родились в Барнаульском зоопарке в июне, уже через два месяца покинут Алтайский край и разъедутся в разные стороны света.

Как рассказал директор зоопарка Сергей Писарев, в настоящий момент заявки на тигрят поступили не только из российских городов, но даже из-за границы.

- Заявки начали приходить, как только малыши родились. Сейчас у нас есть заявки из зоопарков, расположенных, в Улан-Уде, Абакане, Ташкенте. Помимо этого, поступила заявка из Китая, - рассказывает Писарев. – Перед тем, как принять решение о переезде, мы узнаем о репутации зоопарка, и смотрим, в каких условиях будет жить наше животное.

Хозяин уверенным шагом обходит территорию .

Маленькие тигрята покинут Барнаульский зоопарк уже через два месяца, когда перестанут питаться молоком матери.

- Мы стараемся сделать все для того, чтобы животные как можно дольше находились с мамой и питались ее молоком. Сейчас Багира еще кормит и не планирует прекращать это, а мы, в свою очередь, включаем в рацион малышей мясо. Зубки у них прорезались недавно, поэтому им очень нравится грызть жилки. Также мы даем попробовать им козье молоко, - рассказал собеседник.

Барнаульский зоопарк принципиально не дает имена родившимся животным, которых не планирует оставлять, поэтому тигрята получат имя только тогда, когда передут в другой зоопарк на постоянное место жительство.

А пока малыши резвятся, познают окружающий мир и круглосуточно находятся рядом с красавицей-мамой Багирой. С отцом - Шерханом, они знакомы, но наедине им оставаться запрещено.

- У тигров, в отличие от львов, не создаются семьи – отцы уходят с момента, когда самка забеременела, и в воспитании потомства никакого участия не принимают. Таким образом, заботится о котятах только Багира, а он тем временем находится в другой клетке, - рассказывает Писарев. – Мы познакомили его со своими детьми через клетку, потому что тигры непредсказуемы и могут нанести увечья своему потомству.

А чем Вы заняты в этот прекрасный жаркий день? .

Тем временем, в зоопарке зарождается любовь между львами. Алтай и Ая меньше месяца вместе, но не исключено, что вскоре появится новость о пополнении и в их семействе.

Видео: Барнаульский зоопарк

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Сейчас пара живет в полной идиллии и, возможно, ждет потомство (подробнее).