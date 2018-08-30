Виктор Томенко: Я на своей спине прочувствовал, что такое дороги в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-30T14:12:22+03:00

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Виктор Томенко во время рабочего визита в Калманский район пообщался с местными жителями и выслушал их жалобы, в частности, они оказались недовольны качеством дорог.

- Виктор Петрович, когда вы приехали в Алтайский край, что вас удивило, а что расстроило? – в первую очередь поинтересовались члены преподавательского коллектива Калманской средней общеобразовательной школы.

По словам врио губернатора, первых впечатлений было сразу несколько.

- Свои первые шаги на алтайской земле я сделал в первый день лета. В то время была сложнейшая ситуация, связанная с посевной. Погода, сложившаяся весной и перешедшая на лето, привела к тому, что из-за малого количества снега земля промерзла глубоко, не успела оттаять, потом пошли дожди, в почве задержалась влага. В результате – сеять невозможно. Вы сами живете в сельскохозяйственном районе и все понимаете. В итоге от привычных сроков мы сдвинулись на две недели. Одновременно с этим заканчивался учебный год. Ребятишки сдавали ЕГЭ и ОГЭ, следом начиналась оздоровительная кампания, параллельно происходил выход из отопительного сезона… В целом, привычные дела, которые повторяются из года в год, но ими тоже надо заниматься.

Помимо этого, по его словам, определенный отпечаток накладывает и то, что правительство перешло в режим «врио», кто-то вовсе принял решение уйти из политики, а кто-то работает с определенными ограничениями.

Виктор Томенко на встрече с жителями Калманского районаФото: Анна СЕМИНА

- В целом цифры по краю я знал, но одно дело, когда ты в них смотришь и совершенно другое, когда я приехал сюда и начал общаться с людьми. Нельзя сказать, что цифры меня поразили или удивили, но когда я их сопоставил после общения с земляками, с их настроениями, с тенденциями по миграции, с настроением молодых, амбициозных людей, которые настроены вырваться отсюда и уехать на поиски лучшей жизни, причем не обязательно в столицу, а хотя бы за пару сотен километров, в соседний регион, где уровень жизни и обеспеченность выше - я все понял. Это почувствовалось в первую очередь. Проблему низкого уровня заработной платы я сразу обозначил, - признался Томенко.

По его словам, если начать менять что-то в этом направлении, то первое и самое главное – осознать эту проблему, понять и начать о ней говорить. И только на основе этого можно будет строить планы по выходу из кризисной ситуации.

- Я думаю, эта ситуация нас устраивать не должна и мириться с этим мы тоже не должны. У наших соседей показатели в 1,5-2 раза выше. Проблема состоит в объективно небольших финансовых возможностях, - говорит врио губернатора.

Другая проблема, почему происходит отток населения – состояние инфраструктуры.

- Дороги, к сожалению, «убились» в Алтайском крае. Да, в последние годы идет программа «Безопасные и качественные дороги», но она касается Барнаула и агломерации. Чтобы выполнить эту программу, пришлось деньги с остальных территорий стянуть в центр – федеральное финансирование надо было обеспечить краевым софинансированием. В итоге Барнаул начал выправляться, а на остальной территории создалось еще более сильное напряжение, - подчеркивает Виктор Томенко. – Я сейчас езжу много, но в самые дальние территории приходится летать, но это бывает редко, тем более, что лечу в одну сторону, а обратно на машине. Я на своей спине прочувствовал, что такое дороги Алтайского края. Сеть самая большая и находится она в очень плохом состоянии.

Томенко заверил, что этот вопрос обязательно будет решаться.

Еще один сектор, который вызывает определенное недовольство и опасение – это состояние коммунальной и инженерной инфраструктуры.

- Он тоже требует качественных изменений, - подытожил Виктор Томенко.