Непогода в Барнауле: ветер повалил деревья и снес вентиляцию у торгового центра

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-22T11:25:38+03:00

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Второй день Барнаул находится во власти непогоды. Вчера жители краевой столицы стали очевидцами пыльной бури, а сегодня город штормит – сильный порывистый ветер валит на машины деревья, незакрепленные конструкции, срывает баннеры, а на дорогах - сплошные заторы.

Пострадавшие машины

Так, от ветра высокий тополь упал на припаркованные рядом автомобили. Это произошло на улице Попова. В момент, когда дерево рухнуло, за рулем одной из машин находился мужчина. Он отделался легким испугом и не пострадал.

Тополь упал на машины. Скриншот с паблика "Барнаул 22"

Ветки тополя также упали на две припаркованные иномарки во дворе около дома №183 по проспекту Ленина. Но больше всего не повезло «девятке» у торгового центра «Район» на Докучаево. На машину упала оторвавшаяся от здания вентиляция (см. первое фото). В автомобиле находились два человека. Никто из них не пострадал, однако машина получила повреждения.

Неудачный день сегодня и у жительницы Барнаула Елены - на крышу ее иномарки прилетел кусок кирпича.

Пробки

Ураганный ветер порвал трамвайные провода на пересечении улиц Попова и Власихинской. Там сейчас ведутся восстановительные работы. Не исключено, что это происшествие стало причиной аварии на том же перекрестке. Согласно сервису «Яндекс Пробки», в связи с этим серьезный затор образовался на улицах Власихинской и Попова. Также пробка и на Павловском тракте перед улицей Попова.

Скриншот «Яндекс Пробки»

Кстати, ДТП произошло и на улице Строителей перед пересечением с улицей Фурманова. В связи с этим «стоят» Челюскинцев и Ядринцева. Парализована по неизвестным причинам и площадь Октября. На проспекте Ленина ДТП произошло в районе перекрестка с улицей Матросова. И как всегда затруднено движение по шоссе Ленточный бор перед улицей Власихинской. Таким образом, город практически весь стоит в пробках.

Погода

Между тем, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение – порывы ветра достигают 25 м/c. Уже завтра погода немного успокоится. Днем в четверг, 23 августа, температура воздуха будет достигать +18...+20 градусов. Временами возможен дождь, ветер юго-западный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с. В пятницу, 24 августа, в краевой столице спокойная погода. Днем воздух прогреется до +22...+24, преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с.