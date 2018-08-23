«Чтоб тебе всегда носить новые туфли»: барнаульский сапожник отжигает в Инстаграме

СЕГОДНЯ 08:30 2018-08-23T08:37:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Владелец ботинок скромно спросил: «А можно что-нибудь с ними сделать? Или выбросить?»

- Когда собака грызет обувь — это бьет не только по нервам, но и по карману владельца. В таких случаях стоит воспользоваться услугами дрессировщика-профессионала и хорошего сапожника. Если вы думаете, что этой паре обуви единственная дорога - на свалку, то мастерская обуви @dr.cobbler вас удивит, - пишет барнаульский сапожник в своем Инстаграмме.

27 лет стажа

49-летний барнаулец Игорь Пупков работает сапожником уже 27 лет. За эти годы сшил и отремонтировали тысячи пар обуви.

- У меня отец сапожником был. Я когда с армии пришел, он меня к себе в ученики взял – так я и прирос здесь! – говорит Игорь.

Свою работу он безумно любит. Говорит – пока чинишь обувь, медитируешь. Есть в этом определенное волшебство. Жизненное кредо сапожника - постоянно развиваться.

Страничку в Инстаграме Пупков завел как личный дневник. Не ради рекламы, а чтобы показывать и рассказывать что-то интересное. Почти все свои посты делает с юмором:

- Темно, светло, темно, светло, понедельник… А наша мастерская ждёт вас в любой день недели.

Тенденции лета-2018

- Начну с присказки: в итальянском сленге есть ругательство «чтоб тебе всегда носить новые туфли». Похоже, этим летом все купили тесную обувь. Станки для растяжки обуви не стояли ещё без дела. Дорогие мои клиенты, ещё раз обращаюсь к вам — приносите свою тесную обувь к нам, и уже завтра она будет впору, - пишет сапожник у себя в Инстаграмме.

На вопрос о том, кто сейчас чаще всего пользуется услугами сапожника, Игорь Пупков отвечает:

- Как правило, это середнячки и богатые люди, которые приносят починить дорогую обувь.

Не надо наливать водку в туфли

А еще Пупков нередко развенчивает мифы о обуви:

- Советы в интернете о том, как разносить или растянуть любимую пару, порой смешны и нелепы: это и налить водки в туфли, и заморозить в морозильнике, некоторые носят в мокрых носках и так далее... Поймал себя на мысли что многие люди считают этот бред правдой и портят обувь и стирают ноги до крови, мучаясь, разнашивая любимую пару. Доверьте свою обувь профессионалам, и вашим ногам будет всегда тепло, сухо, комфортно и не скользко.

В планах сапожника открыть услугу для химчистки кроссовок – такого в Барнауле еще нет. Для этого он планирует купить специальный парогенератор.

Советы мастера при покупке обуви через интернет

- Для определения размера ноги измерьте стопу в сантиметрах - это можно сделать, обведя ее на листе бумаги, либо методом "мокрого следа".

- Практически в каждом интернет-магазине обуви есть размерная сетка, где вы можете посмотреть какому размеру соответствует длина стопы в сантиметрах.

- При заказе обуви учитывайте сезон или специфику - если это кроссовки или зимние сапоги, то необходимо учитывать, что скорее всего их вы будете надевать на носок, соответственно выбирайте пару на полразмера больше.