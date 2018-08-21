В Барнауле «приземлилась» летающая тарелка

СЕГОДНЯ 13:26 2018-08-21T13:28:27+03:00

На новом арт-объекте даже есть послание: «Здесь был Юра и Герман. Космос наш».

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Неопознанный летающий объект "приземлился" в сквере "Химиков" на Потоке, на улице Г. Титова. Многие горожане обрадовались новой необычной скульптуре и уже поспешили сделать с ней селфи.

Инициатором установки стала одна из строительных компаний города, которая возводит рядом жилые дома под названием «Космонавты».

– Название наших строящихся домов, а также расположение в сквере на улице имени Германа Титова обусловили тематику будущего арт-объекта, – рассказывает инициатор идеи Сергей Фефелов. – Было решено установить что-то новое и необычное, что понравится жителям Барнаула. Выбор пал на летающую тарелку. Эту идею поддержали в администрации Октябрьского района, тем более, что в этом году сквер «Химиков» вошел в шестерку общественных территорий, которые горожане хотели бы благоустроить.

Диаметр летающей тарелки составляет около трех метров, вес – полтонны. На скульптуре, выполненной из металла, выгравировано послание: «Здесь был Юра и Герман. Космос наш». Создатели арт-объекта уверены, что место станет таким же притягательным, как и сам космос.

Горожане, живущие рядом, поспешили к новому арт-объектуФото: из личного архива героя(ев) публикации

В социальных сетях горожане радуются, что на Потоке появилась необычная скульптура:

- Поразительной красоты тарелка, полет мысли и фантазии восхищает! - написал Алексей.

- Начало новой эры на Потоке. От мамонтов до пришельцев. И это - хороший знак, - подчеркнула Елена.

Уже скоро в Барнауле появится и еще один необычный объект – подводная лодка. Сергей Фефелов не исключил, что в будущем столица Алтайского края станет отдаленно напоминать европейский город, в котором на улицах можно найти разнообразные арт-объекты и инсталляции современных художников и скульпторов.