Как в фантастическом фильме: Барнаул накрыла пыльная буря
Погода в краевой столице начала портиться еще рано утром – солнце скрылось за тучками, а в легкой футболке было прохладно. Сейчас же Барнаул накрыла песчаная буря.
Дмитрий Иванов
В социальных сетях люди делятся фотографиями и видео, на которых из-за пыли и ветра не видно близлежащих домов. Буря пришла в город со стороны аэропорта им. Г.С.Титова, прошла Индустриальный район и, по словам горожан, движется в центр. Так что лучше укрыться в здании, иначе можно оказаться во власти стихии.
Пыльная буря в Барнауле (Barnaul22).Автор: Яна К.
Некоторые сравнили пыльную бурю в Барнауле с кадрами из научно-фантастического фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар». Там люди также страдают от постоянных пыльных бурь и вынуждены искать новую планету для жизни.
Вячеслав Мурашкин
Напомним, синоптики передавали штормпрогноз на ближайшие два дня.
- В ближайшие дни в Алтайском крае пройдут дожди, грозы и возможен град. Барнаул не станет исключением – у нас ожидаются сильные осадки. Также заметно похолодает – температура воздуха днем опустится до +19...+21 градуса. Ветер может усилиться до 24 м/с. При этом, в некоторых районах ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха от +30 градусов и выше, - рассказали в алтайском Гидрометцентре.
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