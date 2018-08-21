Как в фантастическом фильме: Барнаул накрыла пыльная буря

СЕГОДНЯ 08:30 2018-08-21T08:47:30+03:00

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Погода в краевой столице начала портиться еще рано утром – солнце скрылось за тучками, а в легкой футболке было прохладно. Сейчас же Барнаул накрыла песчаная буря.

Дмитрий Иванов

В социальных сетях люди делятся фотографиями и видео, на которых из-за пыли и ветра не видно близлежащих домов. Буря пришла в город со стороны аэропорта им. Г.С.Титова, прошла Индустриальный район и, по словам горожан, движется в центр. Так что лучше укрыться в здании, иначе можно оказаться во власти стихии.

Пыльная буря в Барнауле (Barnaul22).Автор: Яна К.

Некоторые сравнили пыльную бурю в Барнауле с кадрами из научно-фантастического фильма Кристофера Нолана «Интерстеллар». Там люди также страдают от постоянных пыльных бурь и вынуждены искать новую планету для жизни.

Вячеслав Мурашкин

Напомним, синоптики передавали штормпрогноз на ближайшие два дня.

- В ближайшие дни в Алтайском крае пройдут дожди, грозы и возможен град. Барнаул не станет исключением – у нас ожидаются сильные осадки. Также заметно похолодает – температура воздуха днем опустится до +19...+21 градуса. Ветер может усилиться до 24 м/с. При этом, в некоторых районах ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха от +30 градусов и выше, - рассказали в алтайском Гидрометцентре.

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