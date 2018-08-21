Почему на Алтае молодые семьи "пролетают" с квартирами

СЕГОДНЯ 10:20 2018-08-21T10:25:00+03:00

В очереди на социальные выплаты стоят 11 тысяч пар, которые сами не в состоянии купить жилье

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На протяжении 14 лет в Алтайском крае действует программа «Обеспечение жильем молодых семей». Однако, как показывает практика, далеко не все желающие успевают ею воспользоваться – очередь за льготными квартирами движется так медленно, что семьи перестают быть «молодыми». Как только одному из супругов исполняется 36 лет – до свидания, решайте свои жилищные проблемы сами! И что еще удивительно – у некоторых семей заветное место в очереди на квартиру с годами почему-то движется в обратную сторону… Как нам удалось узнать, это происходит потому, что приоритет отдается молодым многодетным семьям.

В Барнауле убыло, в Бийске - прибыло

В 2018 году количество барнаульских молодых семей, которые должны получить социальную выплату на приобретение жилья по программе, значительно уменьшится. Государственной поддержкой смогут воспользоваться всего лишь 26 семейных пар.

– Ситуация сложилась в связи с изменением механизма финансирования программы на федеральном уровне. Неиспользованный остаток бюджета средств с 2018 года не переходит на финансирование программы на следующий год, – говорит начальник отдела молодежной политики и жилищных программ управления спорта и молодежной политики Алтайского края Лариса Кучковская.

Она же добавила, что наряду с этим ряд муниципалитетов в текущем году значительно увеличили количество молодых семей, которые уже до Нового года смогут отпраздновать новоселье. Так, в Бийске 110 молодых семей смогут улучшить жилищные условия уже в 2018 году. Примечательно, что Егорьевский район полностью закрыл очередь участников программы.

Запрыгнули на подножку уходящего поезда

Жительница Барнаула Екатерина Бугакова стала участницей программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» в сентябре 2014 года. У нее был особый случай. В 2013 году она овдовела, а на руках осталось трое детей. Вопрос расширения жилищных условий стоял как нельзя остро. В мае текущего года женщина получила социальную выплату – 1 млн 043 тыс рублей. К ним она добавила материнский капитал за второго ребенка, региональную выплату за третьего ребенка и собственные средства – 500 тысяч рублей. В итоге смогла купить евродвушку в новом доме.

Примечательно, что в сентябре Екатерине Бугаковой исполнится 36 лет. Выходит, что она, как говорят в таких ситуациях, сумела запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда.

Повезло не всем

А вот другая барнаульская семья Заборовских стояла на очереди в программе на улучшение жилищных условий с июля 2011 года. Как раз к этому времени у Дмитрия и Светланы появился ребенок. В однокомнатной квартире стало тесновато.

В мае этого года главе семейства исполнилось 36 лет. Немного погодя семье Заборовских прислали по почте уведомление, что они выбывают из участников программы.

– Обидно, очень обидно, – говорит Светлана Заборовских. – Семь лет ждали, надеялись. Мы уже давно мечтали о трехкомнатной квартире. Теперь придется брать ипотеку. Других вариантов просто не видим.

Денежки

Максимальный размер социальной выплаты на улучшение жилищных условий в 2018 году составил 1 млн 304,2 тыс рублей (Барнаул), минимальный размер – 291,8 тыс рублей (Тюменцевский район).

Подсказка КП

Кто может стать участником программы

Участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае» могут стать семьи, которые по месту жительства были признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Чтобы получить такой статус, необходимо документально подтвердить, что на каждого члена семьи приходится жилплощадь меньше установленной нормы (в каждом муниципалитете она своя – прим. авт). Для Барнаула установлена норма – 12 квадратных метров на человека. В целом по Алтайскому краю эта норма варьируется от 10 до 18 квадратных метров на одного человека.

Еще одним важным условием участия в программе является то, что ни один из супругов не должен быть старше 35 лет. Как только кому-то из супругов исполняется 36 лет – семья автоматически выбывает из претендентов на получение государственной поддержки.

Откуда финансирование

Финансирование программы осуществляется из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

В 2015 году на реализацию программы в Алтайском крае из всех бюджетов было выделено 152,4 млн рублей, в 2016 году – 170 млн рублей, в 2017 году – 220,3 млн рублей. В текущем году финансирование программы составит 201,6 млн рублей.

Сколько пар стоят в очереди

В 2018 году в очереди на улучшение жилищных условий стоит 10991 молодая семья Алтайского края. В 2017 году эта цифра составляла 11692 молодые семьи. В 2016 году - 11991.

Сколько семей получили социальные выплаты

За все время реализации программы более 7600 молодых семей Алтайского края смогли улучшить жилищные условия, благодаря государственной поддержке.

В 2015 году жилищные условия улучшила 361 семья. В 2016 году – 320 семей. В 2017 году – 243 семьи. В 2018 году запланировано, что 267 семей смогут улучшить жилищные условия.