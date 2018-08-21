Барнаульцы могут придумать имя шикарным флоксам

СЕГОДНЯ 07:45 2018-08-21T07:48:00+03:00

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33 гибрида шикарных флоксов на территории знаменитого дендрария нынче были высажены из тесноты в чисто поле.

- Это достаточно суровые условия - земля не очень хорошая, но цветы при этом показывают высокую жизнестойкость, - говорит Людмила Клементьева, ведущий научный сотрудник, руководитель лаборатории селекции декоративных культур.

Людмила бережно ухаживает за своими питомцами, и порой разговаривает с ними, как с живыми. Некоторые ее «подопечные» еще не имеют названия. К примеру, сиреневые. При селекции они получились жизнестойкими, с прочным стеблем.

- Пока я называю их «Константиныч», в честь своего папы, - улыбается Людмила Клементьева, - но это не окончательное название. Если кто из ваших читателей придумает что-нибудь интересное, с удовольствием рассмотрим. Главное, чтобы это названия еще не было зарегистрировано.

Варианты названия флоксов присылайте на почту redactkp@yandex.ru. О результатах мы позже обязательно сообщим!