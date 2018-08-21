"Это адский труд": Лучших представителей рабочих профессий наградили в Барнауле

СЕГОДНЯ 06:30 2018-08-20T14:04:38+03:00

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В Барнауле состоялось торжественное награждение победителей ежегодных краевых конкурсов «Лучший по профессии» и «Лучший шеф-наставник».

В этом году конкурс на определение самого работящего, трудолюбивого и талантливого сотрудника прошел по шести номинациям. Среди них: «Лучший кондитер», «Лучший штукатур», «Лучший тракторист-машинист сельскохозяйственного производства», «Лучший водитель троллейбуса», «Лучший работник службы приема и размещения гостиницы/иного средства размещения», «Лучший формовщик колбасных изделий». В общей сложности, за победу боролись 70 специалистов в своих областях. В итоге победители получили премии в 50 тысяч рублей, за второе место – по 40 тысяч и за третье – 30 тысяч рублей.

Что касается лучших шеф-наставников, то за почетное звание боролись 25 кандидатов. До финала дошли шесть и каждый из них получил поощрение в 30 тысяч рублей.

Приветственное слово участникам конкурсов от имени врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко зачитала врио заместителя председателя правительства региона Надежда Капура:

- Каждый из номинантов добился выдающихся результатов в своей деятельности. Ваш профессионализм, преданность делу и стремление совершенствоваться – значимые составляющие успешного развития экономики Алтайского края. По инициативе президента России Владимира Владимировича Путина в стране начинает возрождаться институт наставничества. Алтайский край может гордиться тем, что традиции наставничества у нас не только сохранились, но и получили достойное продолжение. Чествуя лучших мастеров своего дела и тех, кто передает молодежи накопленные знания и опыт, мы отдает дань человеку труда. Труженики края заслуживают глубокого уважения, безопасных рабочих мест с достойной заработной платой. Правительство региона, безусловно, будет этому содействовать. В том числе открытию новых современных производств. Все мы должны помнить – в основе развития края лежит активная жизненная позиция, повседневный труд с полной отдачей, с предельной ответственностью. Успех зависит от каждого из нас.

Слабый пол – сильный работник

Что интересно, среди тех, кто в этот вечер поднимался на сцену за своими дипломами и грамотами, было немало представительниц слабого пола. Это притом, что это конкурс рабочих профессий, а они считаются не самыми легкими. Вот и участники состязания признаются, что работа у них сложная и выдерживают далеко не все мужчины.

Светлана Никитина (Фото: Минтрудсоцзащита Алтайского края)

– С первого взгляда может показаться, что работа наша механическая, но везде надо думать. Не надо делать лишних движений – у многих это настоящая проблема. Со временем понимаешь, что все это просто и быстро. Вообще, наша профессия, можно сказать, вымирающая, достаточно тяжелая и поэтому молодежь не хочет работать. Очень мало специалистов и в основном это женщины. Мужчины менее выносливые. У нас в бригаде только один парень и то на автоматической работе задействован, а не на ручной. Здесь надо долгое время в одном положении стоять и без лишних движений. Мужчины так не могут, - признается Светлана Никитина, лучший формовщик колбасных изделий.

Немало усилий приходится вкладывать и тем, кто претендует на звание «Лучший шеф-наставник». В этом деле самое главное – влюбить своего стажера в работу. Секреты мастерства знает Татьяна Попова, водитель трамвая из Бийска. Между собой ученики называют ее не иначе, как «мамочка».

Татьяна Попова (Фото: Минтрудсоцзащита Алтайского края)

- Надо показывать им своим примером, как надо работать. В прошлом году я участвовала в конкурсе, но победителем не стала, зато в этом году удача улыбнулась. Сама я в трамвайном управлении уже 23 года. Из них 21 водителем. Там же познакомилась со своим будущим мужем. Он был моим наставником и в самом первом конкурсе победил, а теперь вот я, - рассказывает Татьяна Анатольевна. – Вообще, водитель трамвая – это адски тяжелый труд и мужчины у нас боятся его. Женщины же более ответственные, более приспособленные к такому труду. Тем более можно себя красивую показать, когда едешь по маршруту. В нашем деле главное внимательность – не нарушать ПДД, технику безопасности и так далее, а трамвай же сам едет. От пассажиров я частенько получаю благодарности: и звонят, и пишут… Как только вернусь – обязательно куплю большой торт на всю бригаду и принесу своим девчонкам. Они за меня очень переживали.