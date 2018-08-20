2018-08-20T11:09:54+03:00
Общество

В алтайских детсадах появятся лаборатория, автоплощадка и логопедический кабинет

Учреждения получили гранты на свои проекты
САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Фото Риты КостюченкоФото Риты Костюченко
Изменить размер текста:

Пятеро детских садов презентовали свои проекты в рамках конкурса грантов среди дошкольных учреждений, который проводит фонд Александра Прокопьева. И теперь в учреждениях появятся: интерактивная зона для изучения правил дорожного движения, лаборатория и современный логопедический кабинет.

Научную мини-лабораторию обустроят в детском саду «Солнышко» села Новая Чемровка Зонального района. Ребятишки уже делали опыты и выяснили, что газировка – это сплошная химия, а морс – натуральный и безвредный продукт. Чтобы малыши могли и дальше развивать познавательные способности посредством опытов, детский сад принял участие в конкурсе грантов фонда Александра Прокопьева. И получил сертификат на 50 тысяч рублей на необходимое оборудование.

Фото Риты Костюченко

Фото Риты Костюченко

Еще в трёх детских садах Зонального района – в селах Плешково, Соколово и Зональное - реализуют проекты, направленные на изучение правил дорожного движения. Современное оборудование и игровые комплекты также приобретут на средства гранта.

- При поступлении в школу дети уже должны знать, как правильно переходить улицу, как вести себя в транспорте, как выходить из транспорта и так далее. Мы уже на раннем этапе начинаем знакомить детей с правилами дорожного движения, - говорит Олеся Финашкина, заведующая детским садом «Колосок» с. Зональное.

Фото Риты Костюченко

Фото Риты Костюченко

А вот в детском саду села Буланиха решили уделить внимание правильности речи и представили проект «Мы красиво говорим». На полученные от фонда денежные средства оборудуют логопедическую комнату для индивидуальных занятий с детьми, у которых наблюдается патология речи.

Реализация проектов начнется в ближайшие месяцы. Тем временем к защите проектов готовятся детские сады еще в четырех районах края.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Любовь и пироги в городе, где изобрели "новичок"
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов отправились в экспедицию в резиновой лодке по Волге и уже добрались до жутко секретного городка военных химиков Шиханы [видео]
Новости 24
Алтайскую трассу перекроют 20 августа
На Алтае восстановят пострадавшую от пожара школу
Летающую тарелку заметили в Барнауле
«Алтайэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Северная» в Рубцовске
Барнаульский зоопарк показал, как тигр спасается от изнуряющей жары
Бийские энергетики благоустроят 50 участков после ремонта тепловых сетей
Юные алтайские гребцы стали победителями первенства России в Энгельсе
Славгород готовится к отопительному сезону
Барнаульцы пристраивают сонную сову, найденную на Правобережном тракте
Три алтайских спортсмена выступят на чемпионате мира по гребле
Конгресс муниципальных образований поддержал Программу Виктора Томенко
Женщина с провалами в памяти исчезла в Барнауле
На Нулевом километре ваза превратится в фонтан
Алтайская лаборатория приобрела уникальный анализатор
ХК «Алтай» и «Карандин-Арена» готовятся подписать договор аренды
Барнаульцы посреди дня обнаружили тело мужчины на проезжей части