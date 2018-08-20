В алтайских детсадах появятся лаборатория, автоплощадка и логопедический кабинет

СЕГОДНЯ 11:03 2018-08-20T11:09:54+03:00

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Пятеро детских садов презентовали свои проекты в рамках конкурса грантов среди дошкольных учреждений, который проводит фонд Александра Прокопьева. И теперь в учреждениях появятся: интерактивная зона для изучения правил дорожного движения, лаборатория и современный логопедический кабинет.

Научную мини-лабораторию обустроят в детском саду «Солнышко» села Новая Чемровка Зонального района. Ребятишки уже делали опыты и выяснили, что газировка – это сплошная химия, а морс – натуральный и безвредный продукт. Чтобы малыши могли и дальше развивать познавательные способности посредством опытов, детский сад принял участие в конкурсе грантов фонда Александра Прокопьева. И получил сертификат на 50 тысяч рублей на необходимое оборудование.

Фото Риты Костюченко

Еще в трёх детских садах Зонального района – в селах Плешково, Соколово и Зональное - реализуют проекты, направленные на изучение правил дорожного движения. Современное оборудование и игровые комплекты также приобретут на средства гранта.

- При поступлении в школу дети уже должны знать, как правильно переходить улицу, как вести себя в транспорте, как выходить из транспорта и так далее. Мы уже на раннем этапе начинаем знакомить детей с правилами дорожного движения, - говорит Олеся Финашкина, заведующая детским садом «Колосок» с. Зональное.

Фото Риты Костюченко

А вот в детском саду села Буланиха решили уделить внимание правильности речи и представили проект «Мы красиво говорим». На полученные от фонда денежные средства оборудуют логопедическую комнату для индивидуальных занятий с детьми, у которых наблюдается патология речи.

Реализация проектов начнется в ближайшие месяцы. Тем временем к защите проектов готовятся детские сады еще в четырех районах края.