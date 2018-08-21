2018-08-20T14:04:38+03:00
Общество

На Барнаул надвигаются холод, грозы и дожди

Днем температура воздуха опустится до +19 градусов
Дарья САВЕНКО
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На Барнаул надвигаются холод, грозы и дождиНа Барнаул надвигаются холод, грозы и дождиФото: Олег УКЛАДОВ
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В последние дни в Алтайском крае установилась настоящая жара – днем столбик термометра поднимался до +30 градусов. Однако, к счастью горожан, не переносящих такие высокие температуры, со вторника, 21 августа, погода резко изменится. Синоптики передали штормовое предупреждение.

Циклон надвигается

- В ближайшие дни в Алтайском крае пройдут дожди, грозы и возможен град. Барнаул не станет исключением – у нас ожидаются сильные осадки. Также заметно похолодает – температура воздуха днем опустится до +19...+21 градуса, а ночью столбик термометра покажет от +9 до +14 градусов, - рассказал ведущий синоптик Алтайского Гидрометцентра Эдуард Болгов.

В связи с такой погодой на 21 августа и сутки 22 августа передали штормовое предупреждение. Ветер может усилиться до 24 м/с. При этом, в некоторых районах ожидается аномально жаркая погода с температурой воздуха от +30 градусов и выше.

Спасатели советуют

При штормпрогнозе спасатели рекомендуют:

- Переждать непогоду в подъезде жилого дома или магазине;

- Не управлять автомобилем;

- Обходить рекламные щиты и шаткие конструкции;

- Не прятаться под деревьями;

- Не находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

Запишите телефончик

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Алтайскому краю - 8 (3852) 65-82-19.

Телефон пожарно-спасательной службы - 101.

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