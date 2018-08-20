Девушка из Барнаула утонула в Катуни

СЕГОДНЯ 09:25 2018-08-20T11:06:04+03:00

Она приехала с друзьями, чтобы сплавиться и весело провести время

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Трагедией закончился отдых компании на «Бирюзовой Катуни» в минувшие выходные.

Молодые люди приехали на Алтай и остановились в туристической зоне «Бирюзовая Катунь». С собой они привезли резиновую лодку. В субботу, 18 августа, ребята решили сплавиться на ней по Катуни. Шестеро человек сели в лодку и отплыли от берега. Течением реки лодку отнесло к лежащему в воде дереву, от чего она лопнула. Все туристы оказались в воде. Четверо смогли сами выбраться из бурлящего потока. Одну девушку спасли очевидцы. Ей помогли добраться до островка, и уже оттуда ее эвакуировали спасатели. Однако, одну туристку унесло сильным течением Катуни. Скорее всего, она утонула. Официально погибшей девушка еще не признана. Ее считают пропавшей без вести.

Фото с места трагедииФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Поисково-спасательные работы шли в субботу, 18 августа, в воскресенье, 19 августа, и продолжаются до сих пор. В региональном МЧС сообщили, что было обследовано русло Катуни, но пока результатов нет. К поискам привлечены сотрудники МЧС Горного Алтая.

Тем временем проводится доследственная проверка. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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