2018-08-20T11:06:04+03:00
Происшествия

Девушка из Барнаула утонула в Катуни

Она приехала с друзьями, чтобы сплавиться и весело провести время
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Сплав по КатуниСплав по КатуниФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Трагедией закончился отдых компании на «Бирюзовой Катуни» в минувшие выходные.

Молодые люди приехали на Алтай и остановились в туристической зоне «Бирюзовая Катунь». С собой они привезли резиновую лодку. В субботу, 18 августа, ребята решили сплавиться на ней по Катуни. Шестеро человек сели в лодку и отплыли от берега. Течением реки лодку отнесло к лежащему в воде дереву, от чего она лопнула. Все туристы оказались в воде. Четверо смогли сами выбраться из бурлящего потока. Одну девушку спасли очевидцы. Ей помогли добраться до островка, и уже оттуда ее эвакуировали спасатели. Однако, одну туристку унесло сильным течением Катуни. Скорее всего, она утонула. Официально погибшей девушка еще не признана. Ее считают пропавшей без вести.

Фото с места трагедии Фото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Фото с места трагедииФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю

Поисково-спасательные работы шли в субботу, 18 августа, в воскресенье, 19 августа, и продолжаются до сих пор. В региональном МЧС сообщили, что было обследовано русло Катуни, но пока результатов нет. К поискам привлечены сотрудники МЧС Горного Алтая.

Тем временем проводится доследственная проверка. Следствие выясняет обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Читайте также

Туристка из Барнаула умерла от переохлаждения на Камчатке

Новость о трагической смерти 34-летней жительницы Барнаула пришла из далекого Камчатского края. Женщина входила в красноярскую туристическую группу «Три коня», где были еще 16 человек из разных регионов России. Они путешествовали по Камчатке с 14 августа (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Летающую тарелку заметили в Барнауле
«Алтайэнерго» завершает реконструкцию подстанции «Северная» в Рубцовске
Барнаульский зоопарк показал, как тигр спасается от изнуряющей жары
Бийские энергетики благоустроят 50 участков после ремонта тепловых сетей
Юные алтайские гребцы стали победителями первенства России в Энгельсе
Славгород готовится к отопительному сезону
Барнаульцы пристраивают сонную сову, найденную на Правобережном тракте
Три алтайских спортсмена выступят на чемпионате мира по гребле
Конгресс муниципальных образований поддержал Программу Виктора Томенко
Женщина с провалами в памяти исчезла в Барнауле
На Нулевом километре ваза превратится в фонтан
Алтайская лаборатория приобрела уникальный анализатор
ХК «Алтай» и «Карандин-Арена» готовятся подписать договор аренды
Барнаульцы посреди дня обнаружили тело мужчины на проезжей части