На Алтае школе хотят присвоить имя экс-губернатора Карлина

СЕГОДНЯ 15:35 2018-08-17T15:34:19+03:00

Абсурд данной ситуации в том, что по законам это делается посмертно

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Одной из сельских школ Алтайского края хотят дать имя бывшего губернатора региона Александра Карлина. Речь идет о Вылковской средней общеобразовательной школе Тюменцевского района.

В свое время экс-губернатор Александр Богданович окончил именно ее. Это одна из причин. Вторая – нынешнее здание школы начали возводить еще в далеком 1989 году. Затем почти на два десятка лет площадку заморозили, и вот в начале 2007-го глава администрации края приказал возобновить работы. В 2008-м школа наконец-то приняла первых учеников.

В знак признательности трудовой коллектив МБОУ проголосовал за то, чтобы школе дали имя Александра Карлина. Инициатива, по неофициальной информации, принадлежала одному из представителей районной администрации. Со своей идеей он пришел к директору учебного заведения. И вот месяц назад прошло собрание педагогов. Из общего состава участников восемь высказались против, пятеро воздержались, остальные поддержали.

От лица школы экс-губернатору направили официальное обращение с просьбой дать свое согласие на переименование школы в его честь. Пока Александр Карлин на него не ответил. Примечательно, что ни ученики, ни их родители, ни односельчане не в курсе такого решения и непонятно, поддержат ли они идею.

Кстати, во время губернаторства Карлина было построено довольно много школ. Но в любом случае, это не повод называть их именем экс-губернатора, ведь это не его личная заслуга, а повседневная работа. И странно было бы, если бы он ее не выполнял.

Решения депутатов в правовой базе нет

- Порядок присвоения имен заслуженных людей РФ и Алтайского края школам должен утверждаться депутатами соответствующих муниципальных образований. В случае, если это учреждение краевое - на основании решения депутатов АКЗС. Так как школа, которой предлагают придать имя Александра Карлина, – районная, то порядок такого присвоения должен быть определен в положении Собрания депутатов Тюменцевского района. Однако такого положения ни в правовой системе "Консультант плюс", ни на официальных сайтах не имеется. Скорее всего, оно в принципе отсутствует, - говорит юрист Сергей Веселых.

А это значит, что в таком случае при присвоении имени Карлина средней школе в Тюменцевском районе должно применяться Постановление Совета министров РСФСР от 14 февраля 1968 г. № 91 «Об утверждении Положения о порядке наименования и переименования государственных предприятий, учреждений, организаций и иных объектов республиканского (РСФСР и АССР) и местного подчинения, а также колхозов и других кооперативных организаций». Это постановление действующее и не отменено до настоящего времени.

В данном постановление черным по белому написано, что присвоение имен особо выдающихся государственных и общественно-политических деятелей, защитников Родины, героев труда, деятелей науки и культуры производится посмертно в целях увековечения памяти о них. Вот в этом-то месте и всплывает некое недоразумение…

Школа имени Евдокимова

В Алтайском крае именем губернатора уже была названа школа. Так, на малой родине народного губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, в селе Верх-Обское, школа названа его именем. Но сделано это было уже посмертно. Вдова артиста Галина Николаевна Евдокимова к инициативе жителей Тюменцевского района присвоить школе имя Карлина отнеслась снисходительно:

- Логично это или нет? Может быть и нормально. Почему должно быть все стандартно? Если люди этого захотели, то почему бы и нет. Я думаю, тут под какие-то общие рамки не надо подстраиваться, - говорит Галина Евдокимова. - В Верх-Обском все шло от людей после смерти Михаила Сергеевича – его именем была названа школа, мемориальный музей, ежегодно проходит фестиваль имени Михаила Сергеевича. Если бы кто-то еще захотел в крае в честь Михаила Сергеевича школу назвать, мы бы семьей к этому отнеслись нормально.

Михаил Евдокимов. Архив "КП".

К слову сказать, имя Михаила Евдокимова школе присвоили по решению Совета народных депутатов в 2006 году после того, как к законотворцам обратились ее педагоги.

Кстати, в ближайшем будущем в Барнауле может появиться улица, названная в честь известного артиста и народного любимца Михаила Евдокимова. В городской администрации пообещали рассмотреть этот вопрос при проектировании одного из новых жилых комплексов.

Чьи имена носят алтайский школы

Помимо этого, в Алтайском крае еще несколько школ носят имена прославленных земляков. Так в 2015 году решением сессии районного Совета народных депутатов Налобихинской СОШ присвоили имя Алексея Ивановича Скурлатова. В далеком 1976 году Сростинской средней школе дали имя Василия Макаровича Шукшина.

А вот в 2010 году на сессии Совета народных депутатов Курьинского района местной средней школе присвоили имя Михаила Калашникова. К слову, это и был тот самый особый случай, когда школе присвоили имя живого человека. Таким образом, власти района хотели преподнести подарок Михаилу Тимофеевичу к его 91-летию. Согласитесь, в отличие от Карлина, Калашников действительно является человеком-легендой и его роль в истории России неоценима. Великий конструктор изобрел легендарный АК-47, аналогов которому до сих пор нет в мире.

Михаил Калашников. Архив "КП".

Мнение

Не сейчас

Татьяна Ильюченко, депутат, председатель комитета АКЗС по социальной политике:

- Решение по поводу присвоения школе имени Карлина будут принимать местные депутаты. Это полномочия органов местного самоуправления, а не органов госвласти. Мое же личное мнение по этому поводу - не сейчас. Я очень уважаю Александра Богдановича, он много сделал и для Тюменцевского района, и для края. Но, все же, не сейчас.

Кстати

В России действует проект Общественного народного фронта «Имя героя – школе». Он реализуется на всей территории страны с 2014 года. Его основной целью является присвоение российским школам имен выдающихся соотечественников, героев Отечества.

В Алтайском крае по инициативе ОНФ именами выдающихся людей были названы следующие школы:

- Благовещенская средняя общеобразовательная школа №1 имени Петра Корягина, (бывшего директора этой школы, заслуженного учителя).

- Гимназия №69 города Барнаула имени героя Советского Союза, генерал-майора Ивана Панфилова.

- Петуховская средняя общеобразовательная школа имени Кавалера Ордена Красной Звезды Сергея Чиганова.

- Средняя общеобразовательная школа №132 Барнаула имени героя Советского Союза Николая Малахова

- Бродковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Бориса Конева.

Справка КП

Как организациям и учреждениям присваивают имена выдающихся деятелей

- Организация обращается в муниципалитет с ходатайством о присвоении учреждению имени соответствующего деятеля.

- К ходатайству прикладывается мотивированное обоснование необходимости присвоения имени государственного или общественного деятеля данному объекту с описанием вклада организации в деятельность по воспитанию гражданственности и патриотизма у подрастающего поколения;

- К ходатайству прилагается документ, свидетельствующий о согласии членов семьи (родителей, супругов, детей, внуков или других родственников, прямых наследников или потомков) государственного или общественного деятеля на использование его имени в наименовании организации, учреждения.

- Депутаты принимают решение о присвоение имени государственного или общественного деятеля данному объекту.

- После принятия решения присвоенное имя в установленном порядке включается в наименование предприятия, учреждения, организации с внесением изменений в учредительные документы, печати, штампы, официальные бланки, вывески предприятия, учреждения, организации.