2018-08-17T13:36:55+03:00
Происшествия

На Алтае Ми-8 совершил экстренную посадку с 13 пассажирами на борту

Вертолет выполнял экскурсионный полет
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Айгерим Шайзаданова.Фото: Айгерим Шайзаданова.
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В Республике Алтай вертолет Ми-8 с 13 пассажирами и тремя членами экипажа на борту совершил экстренную посадку. Известно, что 16 августа воздушное судно выполняло экскурсионный полет.

По факту происшествия Западно-Сибирское следственное управления на транспорте проводит проверку.

– Предварительно установлено, что около 11 часов местного времени в Чемальском районе Республики Алтай в связи со срабатыванием аварийной сигнализации в 4,5 км от села Еланда совершил экстренную посадку вертолет Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа». В результате происшествия никто не пострадал, воздушное судно повреждений не получило, – сообщили в ведомстве.

- Мы сейчас выясняем, что произошло. Конечно, после этого наши специалисты проведут дополнительную оценку техники, - сообщили представитель компании «АлтайАвиа»

Предположительно, аварийная сигнализация стала следствием ложного срабатывания датчика противопожарной системы вертолета МИ-8. После приземления пассажиров пересадили в автобус и довезли до авиабазы.

- В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали следователи.

Справка КП

«АлтайАвиа» – одна из самых крупных частных авиакомпаний в Сибири, которая имеет сеть посадочных площадок на многих популярных туристических объектах. Имеет сертификат на право осуществлять коммерческие воздушные перевозки, выполнение авиационных работ и свидетельство авиации общего назначения. Парк техники представлен вертолетами Robinson, Eurocopter и Ми-8.

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