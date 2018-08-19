Яблочный спас-2018: рецепты из яблок от барнаульцев

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-18T16:38:04+03:00

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В воскресенье, 19 августа, - Яблочный спас. Один из любимых народных праздников. В садах поспели ароматные наливные яблочки. С древности в этот день яблоки освящали в храмах, а потом стол ломился от блюд, и главными были яблочные вкусности.

Причем во время приготовления пирога, варенья или компота хозяйка обязательно приговаривала слова заветного желания. Считалось, что все загаданное на Яблочный Спас, обязательно сбудется.

Хотите, чтобы был в доме достаток? Поставь на стол яблоки - только что сорванные, печеные, жареные или вареные. Хотите любви, опять же загадайте желания на яблочко.

Ну а теперь мы предлагаем вам яблочные рецепты от барнаульцев.

Варенье из яблок

Рецептом поделилась Ольга Лонская, директор «Горной Аптеки».

Для него понадобится килограмм яблок, 700 грамм сахара, 100 грамм воды и лимон.

- Яблоки хорошо промыть и нарезать мелкими дольками, - рассказывает Ольга. - В кастрюлю засыпаем сахар и выливаем воду. Добавляем цедру лимона. Сироп доводим до кипения и кипятим 2-3 минуты, пока сахар не растворится. Затем добавляем в сироп яблоки и выключаем огонь. Все хорошо перемешать и накрыть марлей. Оставить на 6-8 часов.

После этого ставим все на средний огонь и ещё раз варим 10 мин. После остывания провариваем ещё 15-20 мин на среднем огне. Варенье готово! После полного остывания перекладываем его в стерилизованные банки, закрываем крышкой и храним в прохладном месте.

Повидло из яблок в мультиварке

А вот повидло от художницы Ольги Кудиновой, тоже с цедрой лимона. Готовится в мультиварке.

Понадобится 1,5 кило яблок сладких сортов, два стакана сахара, цедра с 1 лимона и палочка корицы.

Перво-наперво - снять кожуру с яблок, убрать косточки и сердцевину и нарезать дольками. Затем очистить лимон, цедру отложить в сторону, а соком залить яблочные дольки, туда же насыпать сахар, смешать и выложить в мультиварочную чашу, добавив палочку корицы. Включить мультиварку на час в режиме «Варенье».

Потом сваренные дольки смешать с цедрой и растолочь в блендере до пюре. И снова уже с нотками цедры поместить в мультиварку и включить «Варенье», только уже на полчаса.

Пастила из яблок

Домохозяйка Ирина Каргапольцева расказала, как приготовить пастилу из яблок.

Яблоки помыть, разрезать каждое на 4 дольки и поместить в кастрюлю из нержавейки или в алюминиевую кастрюлю с толстым дном.

Яблоки нужно залить водой и варить под крышкой 30 минут. Затем снять лишнюю жидкость и растолочь яблоки в пюре. Можно добавить полстакана сахара на литр пюре.

Затем противень застелить пищевой плёнкой и сверху распределить яблочное пюре. Поставить в духовку на минимальный огонь с приоткрытой дверцей. Готовьтесь, что сушить пастилу из яблок придется около 10 часов с перерывами.

Затем пленка снимается, пастила сворачивается в рулет, нарезается кусочками и посыпается сахарной пудрой.

Старинные рецепты

Сотрудники музея «Мир времени» по доброй традиции поделились рецептами из старинной книги «Дом и хозяйство. Руководство к рациональному ведению домашнего хозяйства в городе и в деревне», изданной в 1897 году в Санкт- Петербурге.

Моченые яблоки

Рецепт из старинной книги

Взять: глубокую тарелку смородиновых или вишневых листьев, 50 яблок, 1 ведро воды и одну ложку поваренной соли.

Приготовление: в деревянную кадку кладут ряд листьев черной смородины или вишни, потом ряд яблок (нужно тщательно перебрать, чтобы не было червивых), затем снова ряд листьев и т.д., пока кадка не будет полна; верхний ряд должен быть из листьев.

Вскипятив ведро воды с ложкой поваренной соли, дают ей остыть и выливают на яблоки, которые подают вместо салата.

Время, нужное для приготовления 1,5 часа.

Маленькие сибирские яблоки

Взять: 5 фунтов яблок, 7 фунтов сахара, 5 стаканов воды (1 фунт равен примерно 410 граммов).

Приготовление: каждое яблоко чисто вытирают, прокалывают насквозь и отрезают половину стебля. Положив яблоки в блюдо, наливают столько крутого кипятку, чтобы они были полностью покрыты. Через полчаса яблоки вынимают и кладут на дуршлаг. Из 7 фунтов сахару и 5 стаканов воды варят сироп. Кладут в него часть яблок. Когда яблоки сделаются мягкими (только они не должны разваливаться), их вынимают, а в сироп кладут другие яблоки. После всего сироп уваривают довольно густо и, положив яблоки в банки, наливают на них сироп.

Время, нужное для приготовления: 3 часа.

Яблочный мармелад

Взять 40 яблок, 6 -7 фунтов сахару, 12 стаканов воды, 2 лимона.

Приготовление: очистив и разрезав хорошие яблоки, кладут в кастрюлю. Наливают столько воды, чтобы яблоки были полностью покрыты, варят, часто помешивая, пока не сделаются мягкими, и протирают сквозь сито. На 1 ¼ фунта яблочного пюре берут такое же количество сахару и варят из него сироп с чашкой воды. В сироп кладут яблочное пюре, прибавив в него немного лимонной цедры. Проварив полчаса, выливают мармелад в каменный горшок, остужают, накрывают смоченной в роме бумагой и завязывают горшок.

Время нужное для приготовление: 2 часа.