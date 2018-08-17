Как случайно не стать экстремистом - советы юристов

СЕГОДНЯ 09:07 2018-08-17T09:31:33+03:00

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Неудачные картинки в социальных сетях подвели под статью, связанную с экстремизмом, нескольких жителей Алтайского края. Самое громкое дело - Марии Мотузной. По слухам, в регионе действует настоящая «зачистка» неосторожных пользователей Сети. Якобы на самом деле подобные суды проходят каждый месяц. По какой-то неизвестной причине правоохранителям не нравятся мемы именно в сети «ВКонтакте». «Фейсбук», «Одноклассники», «Мой мир» пока не «под колпаком».

Как не стать экстремистом по неосторожности в соцсетях, «Комсомолке» рассказали юристы, курирующие эти дела в судах различных инстанций.

Страница открыта, значит несете картинки в массы

Юрист Мария Доценко отстаивала интересы жителя Новоалтайска в административном суде. Мужчина (свое имя он называть отказался) сделал случайный, по его словам, репост запрещенного ролика, и через несколько лет был обвинен по административной статье «Производство и распространение экстремистских материалов». Адвокат Роман Ожмегов в настоящее время представляет интересы Марии Мотузной, которой вменяются две статьи УК: «Оскорбление чувств верующих» и «Экстремизм».

Оба эксперта сходятся в одном мнении – общение в социальных сетях в настоящее время должно быть предельно осторожным. Если есть возможность, страницы лучше сделать закрытыми. В этом случае вас не могут привлечь за распространение неправильных мемов.

- Граждане считают, что хранят информацию лично у себя на странице. Но это не так, поскольку доступ к ней массовый, - сказала Мария Доценко.

И хотя адвокат Мотузной уверен, что обвинять нужно тех, кто изготавливает эти картинки и выкладывает в Сеть, у машины правосудия на данный момент иное мнение. Отреагировал на них, значит виновен.

Удалил, а осадочек остался

Любопытно, что уничтожение аккаунта для суда и следствия может не играть никакой роли. Например, картинки Мотузной полицейские нашли на странице, которую она удалила два года назад. Тем не менее, их сумели найти и предъявить обвинение.

Не изменит отношение правоохранительных органов и изменившиеся взгляды граждан на жизнь.

- У людей бывает разное настроение, и даже если человек некогда придерживался радикальных взглядов и со временем изменил их, он может ответить за эти прошлые ошибки, - сказала Мария Доценко.

Поэтому почистите свои аккаунты, удалите все, с чем вы уже не согласны и что вызывает хоть какое-то сомнение.

Фанатичная подозрительность будет кстати

Роман Ожмегов рекомендует тщательно фильтровать все материалы в сети, которых вы касаетесь: картинки, фото, видео, тексты. Картинка кого-то отрицательно характеризует? Сообщите о своем недовольстве администратору страницы и не трогайте ее: не нажимайте на «лайк», не делайте репост, не сохраняйте у себя.

К примеру, защита Мотузной настаивает: мужчина на злополучном меме со страницы девушки только напоминает Христа (которого никто не видел из ныне живущих). Но, тем не менее, двух «неистово верующих» барнаульских студенток картинки Мотузной почему-то оскорбили.

Взломали? В полицию!

Наверное, сегодня нет таких людей, чьи бы аккаунты ни разу не взламывали. Если это произошло, придется проверить все поведение взломщика на вашей странице: отправленные сообщения, лайки, репосты. Если заметили в них что-то оскорбительное для других людей, Роман Ожмегов рекомендует обратиться в полицию и заявить о взломе, иначе отвечать за действия взломщика можете вы.

Молчание – золото

Если за вами все-таки «пришли», а это чаще всего происходит рано утром, когда человек спросонья практически не соображает, не свидетельствуйте против себя. (Данное право закреплено в Конституции Российской Федерации). Ошибкой Мотузной было то, что она сразу же подписала бумаги с признанием своей вины.

- В протоколе допроса Марии есть фразы, которые никогда бы не написал обычный гражданин, не связанный с юриспруденцией. Текст примерно такой: «я, имея преступный умысел, совершила данное противоправное действие, выложила в сеть картинки для того, чтобы выразить свою неприязнь к негроидной расе и христианам». Так мог сказать только юрист, например, следователь или адвокат, - рассказал Роман Ожмегов.

Позже девушка заявила, что на нее следствие оказывало давление, обещая облегчить наказание. Поэтому здесь совет один: просто молчите и вызывайте адвоката. Возможно, если бы Мария поступила так сразу, суда бы не было вовсе.

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