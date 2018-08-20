Хозяйка дома и двое мужчин сгорели заживо в алтайском селе

СЕГОДНЯ 09:06 2018-08-20T09:07:53+03:00

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Трагедия произошла ночью 20 августа в алтайском селе Крутиха. В огне погибли трое человек.

Как рассказали в ГУ МЧС, около двух часов ночи в дежурную часть поступило сообщение о пожаре. Время было очень позднее, и пожар селяне заметили, только когда пламя вырвалось наружу. Меж тем внутри все уже было охвачено огнем и дымом.

- На место в считанные минуты прибыли два пожарных расчета. К их приезду веранда и крыша деревянного дома уже горели открытым огнем. Возгорание оперативно ликвидировали, площадь пожара составила около 20 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ведомства.

При этом трое человек не смогли покинуть охваченный огнем дом.

- Погибли хозяйка дома 1975 года рождения, ее сожитель 1978 года рождения и брат сожителя такого же возраста. Предварительно установлено, что они распивали спиртное, - рассказали «Комсомольской правде» в Следственном управлении СК по краю.

В очаге пожара, на веранде, была обнаружена электроплитка, именно она и могла стать источником возгорания.

На месте происшествия сейчас работают эксперты МЧС, специалисты пожарной лаборатории. Следствие проводит предварительную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.