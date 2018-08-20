Жительница Барнаула: Мою маму заразили гепатитом во время операции «по-женски»

СЕГОДНЯ 07:44 2018-08-20T07:48:14+03:00

Горожанка была донором крови, а теперь вынуждена жить на лекарствах и соблюдать строгую диету Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Пенсионерка была донором крови, а теперь живет на лекарствах и соблюдает строгую диету

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Жительница Барнаула, 58-летняя Валентина Иванова (фамилия изменена - прим. ред.) считает, что ее заразили гепатитом С после операции в барнаульской городской больнице №8. Теперь пенсионерка вынуждена принимать лекарства и придерживаться строгой диеты. Также она больше не сможет быть донором крови.

Операция в горбольнице №8

Валентина Степановна ежегодно сдавала свою редкую первую отрицательную группу крови для того, чтобы помочь тем, кому это было необходимо. В начале 2018 года она вновь сдала кровь. Так как женщина уже в возрасте, после процедуры ей посоветовали сдать анализы и пройти рядовое обследование. Анализы никаких отклонений не показали. А вот УЗИ, которое назначил гинеколог, выявило на матке доброкачественное новообразование. Врач посоветовала Валентине Степановне удалить его, а вместе с тем матку и придатки. Якобы это позволит в будущем избежать подобных новообразований.

- Операция проходила в гинекологическом отделении №1 городской больницы №8. Маму выписали оттуда в хорошем самочувствии, однако спустя месяц у нее появились боли в животе и пожелтели кожные покровы, - рассказывает дочь Татьяна. - Мы обратились в городскую больницу №5. Анализ крови показал высокие печеночные ферменты.

Женщину отправили в инфекционное отделение с диагнозам «гепатит С». Более чем в 98% он передается через кровь. Валентина Степановна, по словам дочери, никогда не вела аморальный образ жизни. Все свое время она посвящает дому, своей 86-летней маме, а также двум внукам. Никаких инвазивных вмешательств в последние шесть месяцев у пенсионерки не было. До операции женщина сдавала анализы на гепатит, и они были отрицательными.

- Таким образом, заразиться она могла только в горбольнице №8, - уверена ее дочь.

Лечение

В инфекционном отделении пенсионерка провела чуть меньше месяца.

- Гепатит называют «ласковым убийцей», потому что он может несколько лет не давать о себе знать, но у мамы он начал протекать вскоре после операции и в острой форме, - говорит Татьяна. - Врачи дают только 20 процентов, что организм справится сам и гепатит в хроническую форму не перейдет. Инфекционисты уверяют, что гепатит в хронической форме излечивается на 100%. Курс индийскими препаратами стоит 60 тысяч рублей.

В настоящий момент Валентина Степановна вынуждена принимать лекарства.

- Они помогают поддерживать нормальную работу ее печени. Противовирусные препараты можно включить только после шести месяцев, когда гепатит перейдет в хроническую форму, - подчеркивает собеседница.

Две разные выписки

После того, как стало известно о заражении гепатитом, Ивановы запросили выписку из истории болезни для прокуратуры. Мягко сказать, она их смутила.

- После операции, выписка по чистой случайности осталась у нас на руках. Однако получив копию выписки уж из больницы №8, мы увидели там другие данные, - говорит женщина. Якобы мама поступила в больницу не планово, как это было, а экстренно, с острыми болями в животе. Помимо этого, различаются результаты анализов. То есть в больнице не только заразили гепатитом, но и сфальсифицировали документы.

Ивановы обратились в региональные прокуратуру и министерство здравоохранения. Сейчас семья ищет бывших пациентов горбольницы №8, которые, возможно, получили гепатит после лечения там. Если вы столкнулись с этим, позвоните в редакцию «Комсомолки» по телефону: 8 (3852) 722-005.

Мы направили официальный запрос в Минздрав для того, чтобы разобраться в ситуации, произошедшей с пенсионеркой.