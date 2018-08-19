Разрази меня гром: молния ударила в автомобиль мэра алтайского города

СЕГОДНЯ 16:20 2018-08-19T17:26:45+03:00

От разряда правое стекло само опустилось, а машина и вовсе заглохла

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Несмотря на то, что в Алтайском крае установилась настоящая жара – днем столбик термометра поднимается до +30 градусов, в некоторых районах возникают грозовые облака. Именно такое образовалась в Алейском районе, и стало причиной неприятного инцидента.

В пятницу, 17 августа, мэр алтайского города Рубцовска Дмитрий Фельдман возвращался из Барнаула с регионального конгресса муниципалитетов. Неожиданно, в машину, в которой он ехал, ударила молния. Все произошло буквально за секунду. Разряд молнии угодил в левое боковое зеркало служебного автомобиля. Из-за этого стекло правой передней двери самопроизвольно опустилось, а машина и вовсе заглохла.

Издание «Местное время»

Спасатели настоятельно рекомендуют во время грозы не выезжать на трассу. Желательно переждать непогоду в безопасном месте.К счастью, все обошлось и никто в машине не получил никаких травм, кроме испуга.

- При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП, - отмечают в региональном ГУ МЧС.

Между тем, некоторые уверены, что машина является надежным «защитником» во время грозы и это верно. Салон автомобиля изолирован от железного кузова, а коврики на полу являются надеждой защитой от тока. Даже если молния попадет в машину, ток пройдет в землю через шины. Именно поэтому для пассажиров и водителя удар молнии непосредственно в автомобиль неопасен.