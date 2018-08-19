Туристка из Барнаула умерла от переохлаждения на Камчатке

СЕГОДНЯ 07:00 2018-08-19T07:10:24+03:00

Женщина почувствовала себя плохо спустя три дня после начала похода Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Женщина почувствовала себя плохо спустя три дня после начала похода

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Новость о трагической смерти 34-летней жительницы Барнаула пришла из далекого Камчатского края.

Женщина входила в красноярскую туристическую группу «Три коня», где были еще 16 человек из различных регионов России. Они путешествовали по Камчатке с 14 августа. Свой 12-дневный маршрут они начали с Пиначево, затем прошли в Налычево, откуда вечером 18 августа вышли в район Авачинского перевала. На пути к нему две женщины отстали, а остальная группа ушла в сторону приюта «Камчатинтура» вместе с гидом.

Позднее одна из отставших женщин пришла в лагерь и попросила помощи, так как туристке из Барнаула, которая осталась на маршруте, стало плохо. Когда за ней вернулись – женщина уже была без сознания. Ее доставили в приют, однако к моменту прибытия бригады «скорой помощи», женщина уже умерла. По предварительным причинам, причиной смерти стало переохлаждение.

Ночью плохие метеоусловия не позволили доставить туристов и тело погибшей в Петропавловск-Камчатский - в районе Авачинского перевала был сильный ветер с дождем и снегом. На ночевку туристов разместили в приюте «Камчатинтура».

В настоящий момент следователи выясняют обстоятельства смерти жительницы Барнаула.

Отметим, что тургруппа была зарегистрирована в МЧС.