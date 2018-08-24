ДТП с монголами на Алтае: Двое пострадавших в тяжелом состоянии

СЕГОДНЯ 12:25 2018-08-24T12:53:37+03:00

На вертолете их доставят в Барнаул

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Алтайские медики борются за жизнь пострадавших в аварии с участием микроавтобуса и «Волги». Двое пассажиров находятся в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла в пятницу, ранним утром в селе Алтайское. По предварительным данным было девять пострадавших, но позже пришла уточненная информация. Травмы различной степени тяжести получили 17 человек. Из них двое – россиян (предположительно, они находились в «Волге»), остальные 15 – граждане Монголии.

С места аварии бригады скорой помощи девятерых пострадавших доставили в центральную районную больницу. Помимо этого реанимационная бригада выехала из Бийска.

Авария в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

- Две пациентки находились в тяжелом состоянии, и было принято решение перевести их в Краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи в Барнаул. В настоящее время они эвакуируются санитарной авиацией, - рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

При этом не уточняется, гражданами какой страны являются эти пациентки.

Еще семь пострадавших в самое ближайшее время переведут в Центральную городскую больницу Бийска. Там они продолжат лечение и восстановление.

Тем временем, о случившейся аварии с участием иностранных граждан сообщили временно исполняющему обязанности губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Он взял это происшествие под личный контроль и поручил Минздраву ежечасно информировать его о состоянии их здоровья.

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