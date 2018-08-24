2018-08-24T10:11:20+03:00
Спорт

Корреспондент барнаульской "Комсомолки" стала факелоносцем "Универсиады – 2019"

Эстафета огня пройдет 8 декабря
Анна СЕМИНА
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Факел Зимней универсиады (фото: оргкомитет)Факел Зимней универсиады (фото: оргкомитет)
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На неделе оргкомитет Эстафеты огня Зимней универсиады-2019 в Красноярске опубликовал список факелоносцев. Среди них – корреспондент издания «Комсомольская правда» - Барнаул» Анна Семина.

Сама эстафета огня зимних студенческих игр пройдет по 30 городам России. Факелоносцами станут 665 человек. Попасть в заветный список можно было, участвуя в конкурсе. Для этого необходимо было заполнить анкету и указать свои достижения во благо родного города. Специальная комиссия отобрала самых достойных: в Барнауле право пронести огонь Универсиады досталось 20-ти счастливчикам. Еще пятерых баранульцев рекомендовал сам оргкомитет.

- В целом от Барнаула было подано более 60 заявок. Сначала претендентов отбирала специальная комиссия на местах, а потом список утверждал оргкомитет в Красноярске, - говорят в управлении спорта и молодежной политики Алтайского края.

Несмотря на то, что Универсиада – это соревнования молодежи, стать участником именно эстафеты огня мог практически любой человек старше 18 лет. Засчитывались исключительно успехи в спорте, культуре, искусстве, образовании, науке и других сферах. Так, среди тех, кто пронесет факел по Барнаулу, будет олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, биатлонист Сергей Тарасов, участница Олимпийских игр 2014, чемпионка России, мастер спорта России лыжница Ольга Сементина (Кузюкова), спортивный корреспондент издания «Комсомольская правда» - Барнаул» Анна Семина и многие другие.

Корреспондент "КП-Барнаул" понесет факел Универсиады Фото: Анна СЕМИНА

Корреспондент "КП-Барнаул" понесет факел УниверсиадыФото: Анна СЕМИНА

- Предварительно маршрут пройдет по центру города, скорее всего, от Речного вокзала. В целом путь следования факелоносцев займет около пяти километров, - рассказали «Комсомолке» в региональном оргкомитете. – Чаша, которую зажгут в финале, будет стоять на площади Сахарова, как и в случае с Эстафетой огня Олимпийских игр в Сочи.

По ходу следования факелоносцев, а также в целом по городу будут организованы праздники и другие массовые гуляния. Финальная торжественная программа пройдет на главной сцене Барнаула, на площади Сахарова.

- К сожалению, самих факелов будет несколько, и факелоносцам их на память не будут отдавать. Мы были не согласны с таким решением. Это же на всю жизнь память! Мы хотели внести предложение, чтобы их дарили, но организаторы отказали нам. Зато всем участникам выдадут комплект брендированной формы, и ее уж точно оставят, - сказал представитель оргкомитета.

Среди тех, кто станет факелоносцем в других городах, будут такие известные персонажи, как синхронистка Наталья Ищенко, биатлонист Антон Шипулин, призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Давид Белявский, паралимпийская лыжница Марта Зайнуллина, футболист Александр Кержаков и многие другие.

- Эстафета огня – масштабный проект, предваряющий Зимнюю универсиаду-2019. Этим событием мы открываем финишную прямую в рамках подготовки к Студенческим играм. Пронести Огонь – это большая честь, и я уверен, что участие в этом грандиозном мероприятии станет для каждого факелоносца незабываемым событием. Приглашаем жителей страны обязательно побывать на этом празднике и поддержать факелоносцев на каждом этапе эстафеты, – говорит генеральный директор АНО «Дирекция Красноярск-2019» Максим Уразов.

В Барнауле эстафета огня состоится 8 декабря.

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