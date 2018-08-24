Более 20 человек пострадали в авариях с двумя микроавтобусами на Алтае

СЕГОДНЯ 09:10 2018-08-24T10:09:40+03:00

Один водитель выскочил на встречку и врезался в "Волгу", второй слетел с трассы

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Одна из аварий с участием микроавтобуса произошла сегодня, 24 августа, ранним утром на дороге в Алтайском крае, вторая – накануне поздно вечером в соседней Республике Алтай.

Первый микроавтобус ехал по автодороге «Катунское – Красный Яр – Алтайское – граница Республики Алтай». Около 7.44 утра в селе Алтайское, в районе дома №14 по улице Восточной, его водитель вырулил на встречку, где в этот момент оказалась «Волга». Машины не смогли разминуться и столкнулись. В результате травмы получили не менее девяти человек.

- Точное число пострадавших уточняется. Погибших нет, - сообщают пресс-службе Главного управления МВД России по Алтайскому краю. – Всех травмированных доставили в ближайшую больницу.

ДТП в Алтайском краеФото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

На месте аварии находятся сотрудники ГИБДД, а также для ликвидации последствий ДТП привлекались 22 спасателя и семь единиц техники. По данному факту проводится проверка.

Не менее тяжелое дорожно-транспортное происшествие произошло в Республике Алтай накануне поздно вечером, около 23.13 по местному времени. 22-летний водитель автомобиля Hyundai ISTANA спускался с перевала «Чике-Таман», что в Онгудайском районе. На 659 километре, в районе населенного пункта Хабаровка, он не справился с управлением, на полном ходу слетел с трассы и перевернулся.

ДТП в Республике АлтайФото: предоставлено пресс-службой

В республиканском ГИБДД сообщили, что на тот момент в салоне микроавтобуса находились 14 пассажиров. Они направлялись из Монголии в сторону Казахстана. Всех доставили в районную больницу и после осмотров 12 из них пришлось госпитализировать.

Что касается водителя, то он прошел тест на алкоголь, и он оказался отрицательным.

- По предварительным данным причиной происшествия могла стать неисправность тормозной системы, - говорят о версиях случившегося в управлении МВД.

По факту данной аварии также проводится проверка.

ДТП в Республике АлтайФото: предоставлено пресс-службой

Судя по фото, из микроавтобуса Hyundai ISTANA во время аварии летели вещи пассажиров. Само авто получило серьезные повреждения.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают второе происшествие и, по мнению некоторых участников паблика Barnaul22, пассажирам еще повезло:

- Хорошо, что не с обрыва упали, иначе последствия могли быть плачевны, - пишет Иван Пушкин.

- Обычно перегрев тормозной жидкости происходит уже почти внизу перевала, в конце. И этот автобус перевернулся почти внизу, - добавляет Дмитрий Дудукин.

- Спускался с «Чике-Тамана» в прошлом году на «Киа Бонго» с грузом в 1200, диски передние лопнули от перегрева! – подтверждает Константин Аверин.