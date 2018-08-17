2018-08-17T11:21:13+03:00
Общество

Зачем беременным нужна специальная подушка

Примерно 80% женщин в период беременности сталкиваются с проблемами сна
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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Для беременных здоровый сон имеет крайне важное значение. К неоспоримым постулатам относятся несколько принципиальных правил.

1.Вовремя ложиться спать и высыпаться.

Нарушение режима сна у беременных часто становится причиной развития токсикоза, повышения тонуса матки и давления, снижения плацентарного кровотока.

2. Не думать о проблемах перед сном.

Не стоит перегружать себя «на ночь» заботами и переживаниями: в противном случае вы рискуете и во сне продолжить решение дневных проблем, и сон не будет крепким.

3.Правильно вставать с постели после сна.

Проснувшись, не торопиться покинуть кровать, не садиться и не вскакивать в первые же минуты. Это поможет наладить кровообращение во всем теле, нормализовать кровяное давление и избежать головокружения при смене позы, а также приступа утренней тошноты в период раннего токсикоза.

4.Найти правильное положение для сна

Начиная со второго триместра, будущие мамочки мучаются всю ночь в поиске комфортного положения. Сегодня для решения этой проблемы созданы специально разработанные подушки для беременных. И это не просто женский каприз …

Подушка для беременных:

- позволяет женщине найти удобную позу для сна, дневного отдыха, чтения, просмотра ТВ, принятия пищи;

- снижает нагрузку на организм будущей мамы, что особенно важно в поздние сроки беременности, когда живот заметно округляется. Подушку можно использовать, как подпору для поясницы, округлившихся боков или уставших ног;

- разгружает позвоночник в положении лёжа и в положении сидя, благодаря чему снимается напряжение в поясничной области и области таза;

- кроме того, она пригодятся вам в будущем! Подушка прекрасно подойдет в качестве безопасной опоры для еще неуверенно сидящего ребенка.

В каталоге интернет-магазина «СонЯ» вы обязательно найдете СВОЮ подушку, с которой вам будет максимально комфортно и удобно www.slavson.ru.

Еще больше полезной информации для будущих и настоящих мам читайте в проекте https://www.kp.ru/best/altai/hochu-rebenka/

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