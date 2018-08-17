Зачем беременным нужна специальная подушка
Для беременных здоровый сон имеет крайне важное значение. К неоспоримым постулатам относятся несколько принципиальных правил.
1.Вовремя ложиться спать и высыпаться.
Нарушение режима сна у беременных часто становится причиной развития токсикоза, повышения тонуса матки и давления, снижения плацентарного кровотока.
2. Не думать о проблемах перед сном.
Не стоит перегружать себя «на ночь» заботами и переживаниями: в противном случае вы рискуете и во сне продолжить решение дневных проблем, и сон не будет крепким.
3.Правильно вставать с постели после сна.
Проснувшись, не торопиться покинуть кровать, не садиться и не вскакивать в первые же минуты. Это поможет наладить кровообращение во всем теле, нормализовать кровяное давление и избежать головокружения при смене позы, а также приступа утренней тошноты в период раннего токсикоза.
4.Найти правильное положение для сна
Начиная со второго триместра, будущие мамочки мучаются всю ночь в поиске комфортного положения. Сегодня для решения этой проблемы созданы специально разработанные подушки для беременных. И это не просто женский каприз …
Подушка для беременных:
- позволяет женщине найти удобную позу для сна, дневного отдыха, чтения, просмотра ТВ, принятия пищи;
- снижает нагрузку на организм будущей мамы, что особенно важно в поздние сроки беременности, когда живот заметно округляется. Подушку можно использовать, как подпору для поясницы, округлившихся боков или уставших ног;
- разгружает позвоночник в положении лёжа и в положении сидя, благодаря чему снимается напряжение в поясничной области и области таза;
- кроме того, она пригодятся вам в будущем! Подушка прекрасно подойдет в качестве безопасной опоры для еще неуверенно сидящего ребенка.
В каталоге интернет-магазина «СонЯ» вы обязательно найдете СВОЮ подушку, с которой вам будет максимально комфортно и удобно www.slavson.ru.
Еще больше полезной информации для будущих и настоящих мам читайте в проекте https://www.kp.ru/best/altai/hochu-rebenka/
На правах рекламы.