Все будет сыыыыыр!: Программа фестиваля «Дни алтайского сыра»
18 августа в Барнауле пройдет фестиваль «Дни алтайского сыра». Гостей ждет множество сюрпризов - начиная от сырного мороженого и заканчивая «Сырным квестом».
- «Дни алтайского сыра» - это яркий сырный праздник для всей семьи! Вас ждут сотни видов сыра и эксклюзивные блюда сырной кухни, мастер-классы, контактный зоопарк, конкурсы и развлечения! - говорят организаторы.
Программа фестиваля «Дни алтайского сыра»
Когда: 18 августа с 10.00 до 16.00
Где: Барнаул, пл. Ветеранов («Нулевой километр»)
10.00 - 16.00 - «Сырная площадь»: выставка-продажа сыров и молочной продукции.
11.00 - 11.30 - официальная церемония открытия фестиваля-ярмарки «Дни Алтайского сыра».
11.00 - 16.00 - «Сырный переполох»: интерактивная анимационная программа (сырные игры, розыгрыши).
10.00 - 16.00 - «Рисуем сыр!»: работа культурно-художественной площадки.
11.00 - 16.00 - школа сыродела: как сделать свой собственный сыр. Серия мастер-классов.
12.00 - 14.30 - конкурсная программа с участием шеф-поваров.
10.00 - 16.00 - творческая программа, розыгрыши от партнеров фестиваля.
11.00 - 15.30 - «О, спорт! о, СЫР!»: фитнес-программа.
10.00 - 16.00 - деревня ремесленников: ярмарка «сырных» сувениров, мастер-классы.
10.00 - 16.00 - детская программа.
10.00 - 16.00 - фермерская лавка: ярмарка сыров от частных сыроварен.
10.00 - 16.00 - акция «Площадь здоровья».
15.55 - закрытие фестиваля. Концерт музыкальной группы.
Торговая зона
В этом году свою продукцию на фестивале представят более 15 предприятий, в их числе как крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия региона, так и частные сыроварни.
- Алтайские сыровары представят около 100 сортов сыра, а также различную молочную продукцию - масло, творог, йогурты, кефир и многое другое, - рассказывают в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. - Все это можно будет попробовать и купить понравившееся.
Историческая площадка
Эту площадку организуют сотрудники краеведческого музея и библиотеки им. В. Я. Шишкова. Здесь будут представлены уникальные архивные фото и экспонаты, рассказывающие об истории сыроделия и маслоделия на Алтае.
Детская зона
Для юных посетителей организуют детскую площадку. Развлекать детей будет театр кукол «Сказка», который покажет спектакль «Золотое кольцо», и детский игровой центр Pioneer Park - угостит маленьких участников праздника вкусным сырным попкорном.
Спортивная площадка
В рамках фестиваля будет работать спортивная площадка, на которой для желающих пройдут тренировки на свежем воздухе. Так фестиваль объединит тему правильного питания и здорового образа жизни.
Арт-площадка
С самого утра начнет работу арт-площадка «Я рисую сыр». Известная барнаульская художница Юлия Кикоть поможет всем желающим нарисовать сырный натюрморт или даже пейзаж. Также все желающие смогут попробовать создать картину из нитей в технике стринг-арт.
Варим сыр
Узнать секреты приготовления и сварить собственный сыр гости фестиваля смогут сразу на двух площадках - сыроварня «Бахетле» и КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». Профессионалы своего дела покажут и расскажут о процессе производства сыра.
Конкурс шеф-поваров
Впервые в рамках фестиваля состоится профессиональный конкурс сырной кухни Cheese a lae chef. Молодые и амбициозные шеф-повара будут на глазах у гостей фестиваля соревноваться в мастерстве приготовления сырных блюд.
«Сырный квест»
Все площадки фестиваля объединит «Сырный квест». Если вы успешно пройдете его, то в награду получите уникальное сырное мороженое, которое будет готовиться прямо на празднике.
Музыкальный концерт
На закрытии фестиваля выступит известная барнальская музыкальная группа «ПАПАКАРЛАМАРКСА», исполняющая популярные композиции в таких стилях, как ска, латино, диско, регги.
Ну и ну!
В этом году фестиваль «Дни алтайского сыра» будет проходить в 12-й раз! За это время он трижды попал в Книгу рекордов России - с самой длинной сырной косичкой, самой большой сырной головой и самой массовой дегустацией сыра.