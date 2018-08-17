Все будет сыыыыыр!: Программа фестиваля «Дни алтайского сыра»

СЕГОДНЯ 09:18 2018-08-17T09:31:33+03:00

Изменить размер текста: A A

18 августа в Барнауле пройдет фестиваль «Дни алтайского сыра». Гостей ждет множество сюрпризов - начиная от сырного мороженого и заканчивая «Сырным квестом».

- «Дни алтайского сыра» - это яркий сырный праздник для всей семьи! Вас ждут сотни видов сыра и эксклюзивные блюда сырной кухни, мастер-классы, контактный зоопарк, конкурсы и развлечения! - говорят организаторы.

Программа фестиваля «Дни алтайского сыра»

Когда: 18 августа с 10.00 до 16.00

Где: Барнаул, пл. Ветеранов («Нулевой километр»)

10.00 - 16.00 - «Сырная площадь»: выставка-продажа сыров и молочной продукции.

11.00 - 11.30 - официальная церемония открытия фестиваля-ярмарки «Дни Алтайского сыра».

11.00 - 16.00 - «Сырный переполох»: интерактивная анимационная программа (сырные игры, розыгрыши).

10.00 - 16.00 - «Рисуем сыр!»: работа культурно-художественной площадки.

11.00 - 16.00 - школа сыродела: как сделать свой собственный сыр. Серия мастер-классов.

12.00 - 14.30 - конкурсная программа с участием шеф-поваров.

10.00 - 16.00 - творческая программа, розыгрыши от партнеров фестиваля.

11.00 - 15.30 - «О, спорт! о, СЫР!»: фитнес-программа.

10.00 - 16.00 - деревня ремесленников: ярмарка «сырных» сувениров, мастер-классы.

10.00 - 16.00 - детская программа.

10.00 - 16.00 - фермерская лавка: ярмарка сыров от частных сыроварен.

10.00 - 16.00 - акция «Площадь здоровья».

15.55 - закрытие фестиваля. Концерт музыкальной группы.

Торговая зона

В этом году свою продукцию на фестивале представят более 15 предприятий, в их числе как крупнейшие молокоперерабатывающие предприятия региона, так и частные сыроварни.

- Алтайские сыровары представят около 100 сортов сыра, а также различную молочную продукцию - масло, творог, йогурты, кефир и многое другое, - рассказывают в Управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. - Все это можно будет попробовать и купить понравившееся.

Историческая площадка

Эту площадку организуют сотрудники краеведческого музея и библиотеки им. В. Я. Шишкова. Здесь будут представлены уникальные архивные фото и экспонаты, рассказывающие об истории сыроделия и маслоделия на Алтае.

Детская зона

Для юных посетителей организуют детскую площадку. Развлекать детей будет театр кукол «Сказка», который покажет спектакль «Золотое кольцо», и детский игровой центр Pioneer Park - угостит маленьких участников праздника вкусным сырным попкорном.

Спортивная площадка

В рамках фестиваля будет работать спортивная площадка, на которой для желающих пройдут тренировки на свежем воздухе. Так фестиваль объединит тему правильного питания и здорового образа жизни.

Арт-площадка

С самого утра начнет работу арт-площадка «Я рисую сыр». Известная барнаульская художница Юлия Кикоть поможет всем желающим нарисовать сырный натюрморт или даже пейзаж. Также все желающие смогут попробовать создать картину из нитей в технике стринг-арт.

Варим сыр

Узнать секреты приготовления и сварить собственный сыр гости фестиваля смогут сразу на двух площадках - сыроварня «Бахетле» и КГБПОУ «Международный колледж сыроделия и профессиональных технологий». Профессионалы своего дела покажут и расскажут о процессе производства сыра.

Конкурс шеф-поваров

Впервые в рамках фестиваля состоится профессиональный конкурс сырной кухни Cheese a lae chef. Молодые и амбициозные шеф-повара будут на глазах у гостей фестиваля соревноваться в мастерстве приготовления сырных блюд.

«Сырный квест»

Все площадки фестиваля объединит «Сырный квест». Если вы успешно пройдете его, то в награду получите уникальное сырное мороженое, которое будет готовиться прямо на празднике.

Музыкальный концерт

На закрытии фестиваля выступит известная барнальская музыкальная группа «ПАПАКАРЛАМАРКСА», исполняющая популярные композиции в таких стилях, как ска, латино, диско, регги.

Ну и ну!

В этом году фестиваль «Дни алтайского сыра» будет проходить в 12-й раз! За это время он трижды попал в Книгу рекордов России - с самой длинной сырной косичкой, самой большой сырной головой и самой массовой дегустацией сыра.