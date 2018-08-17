Чего ждать от «зеркальной» даты 18.08.18
Дату 18.08.18 нумерологи называют «зеркальной». Девиз этого дня – что посеешь, то по пожнешь. Особенно это касается сферы финансов.
- День в полной мере мистический. В дате соединены сразу четыре восьмерки (при сложении всех цифр даты в сумму получится 28). А восьмерка – это число богатства, изобилия, - рассказывает алтайский нумеролог Мария Чупрунова.
Деньги
День 18.08.18 очень хорош для различных финансовых сделок, все они принесут хорошую отдачу.
- Это благоприятное время для получения «урожая» - одним дадут зарплату, вторым – наконец, вернут долг, третьим предложат дополнительный заработок или даже новую работу. И это будет происходить даже несмотря на то, что 18.08.18 - выходной день. Принимайте в этот день все предложения, которые связаны с деньгами, они будут результативны, - советует Мария Чупрунова.
При этом есть один нюанс - днем 18.08.18 управляет планета Уран, символизирующая взрывную энергию. Она может содействовать как стремительному успеху и взлету, так и сыграть злую шутку вплоть до разорения.
- Планеты, как и люди, дружат между собой. Уран, символизирующий цифру 8, дружит со всеми, кроме пятерки и семерки, - говорит нумеролог. - Сложите дату вашего рождения до единого числа – если получится 5 или 7, то вам в этот день лучше быть предельно бдительными и осторожными, особенно в финансовом плане.
Также нумеролог советует в этот день купить лотерею – высока вероятность, что повезет.
- Если Уран расположен к вам, вы сразу это поймете - будет хоть какой-то выигрыш и тогда можно повысить ставки. Если нет – тоже возьмете на заметку и будете особенно бдительны, - советует Чупрунова.
Семья и отношения
Ребенок, родившийся в этот день, будет финансово очень успешный, деньги так и будут плыть к нему в руки. А вот для свадеб дата 18.08.18 не очень благоприятна.
- Мужчины, вступившие в брак в этот день, будут находится под властью женщин, некоторые и вовсе станут подкаблучниками, - считает нумеролог.
В целом это касается и новых отношений, которые завяжутся в этот день.
Опасности
Символ этого дня планета Уран связана с энергией, которая близка по своей сути к электричеству. Поэтому 18.08.18 могут происходить отключения, сбои электричества или замыкание электропроводки – будьте внимательны.
Благотворительность
Это отдельный пункт данного дня, являющегося зеркальным. Что посеете, то и пожнете. Причем как в материальном, так и в духовном плане.
- Если будете сеять добро, заниматься благотворительностью, то это вернется сторицей, - говорит Мария Максовна.
Обучение
День мистический, эзотерический. 18 августа 2018 года полезно послушать или посетить какой-нибудь семинар, вебинар на ментальную тему – психология, астрология, нумерология и т.д.
- У людей будут случаться прозрения, озарения, придут символические подсказки на волнующие вопросы, - говорит нумеролог. – В этот день стоит заниматься денежными техниками.
Ритуал на богатство
- Возьмите 100-рублевую купюру, подрисуйте на ней столько нолей, сколько желаете и представьте, что уже имеете эту сумму. Положите заряженную волшебную денежку в кошелек – она будет приносить вам финансовую удачу, - говорит Мария Чупрунова.