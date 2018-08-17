Чего ждать от «зеркальной» даты 18.08.18

СЕГОДНЯ 08:10 2018-08-17T08:38:03+03:00

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Дату 18.08.18 нумерологи называют «зеркальной». Девиз этого дня – что посеешь, то по пожнешь. Особенно это касается сферы финансов.

- День в полной мере мистический. В дате соединены сразу четыре восьмерки (при сложении всех цифр даты в сумму получится 28). А восьмерка – это число богатства, изобилия, - рассказывает алтайский нумеролог Мария Чупрунова.

Деньги

День 18.08.18 очень хорош для различных финансовых сделок, все они принесут хорошую отдачу.

- Это благоприятное время для получения «урожая» - одним дадут зарплату, вторым – наконец, вернут долг, третьим предложат дополнительный заработок или даже новую работу. И это будет происходить даже несмотря на то, что 18.08.18 - выходной день. Принимайте в этот день все предложения, которые связаны с деньгами, они будут результативны, - советует Мария Чупрунова.

При этом есть один нюанс - днем 18.08.18 управляет планета Уран, символизирующая взрывную энергию. Она может содействовать как стремительному успеху и взлету, так и сыграть злую шутку вплоть до разорения.

- Планеты, как и люди, дружат между собой. Уран, символизирующий цифру 8, дружит со всеми, кроме пятерки и семерки, - говорит нумеролог. - Сложите дату вашего рождения до единого числа – если получится 5 или 7, то вам в этот день лучше быть предельно бдительными и осторожными, особенно в финансовом плане.

Также нумеролог советует в этот день купить лотерею – высока вероятность, что повезет.

- Если Уран расположен к вам, вы сразу это поймете - будет хоть какой-то выигрыш и тогда можно повысить ставки. Если нет – тоже возьмете на заметку и будете особенно бдительны, - советует Чупрунова.

Семья и отношения

Ребенок, родившийся в этот день, будет финансово очень успешный, деньги так и будут плыть к нему в руки. А вот для свадеб дата 18.08.18 не очень благоприятна.

- Мужчины, вступившие в брак в этот день, будут находится под властью женщин, некоторые и вовсе станут подкаблучниками, - считает нумеролог.

В целом это касается и новых отношений, которые завяжутся в этот день.

Опасности

Символ этого дня планета Уран связана с энергией, которая близка по своей сути к электричеству. Поэтому 18.08.18 могут происходить отключения, сбои электричества или замыкание электропроводки – будьте внимательны.

Благотворительность

Это отдельный пункт данного дня, являющегося зеркальным. Что посеете, то и пожнете. Причем как в материальном, так и в духовном плане.

- Если будете сеять добро, заниматься благотворительностью, то это вернется сторицей, - говорит Мария Максовна.

Обучение

День мистический, эзотерический. 18 августа 2018 года полезно послушать или посетить какой-нибудь семинар, вебинар на ментальную тему – психология, астрология, нумерология и т.д.

- У людей будут случаться прозрения, озарения, придут символические подсказки на волнующие вопросы, - говорит нумеролог. – В этот день стоит заниматься денежными техниками.

Ритуал на богатство

- Возьмите 100-рублевую купюру, подрисуйте на ней столько нолей, сколько желаете и представьте, что уже имеете эту сумму. Положите заряженную волшебную денежку в кошелек – она будет приносить вам финансовую удачу, - говорит Мария Чупрунова.