Топ-5 самых интересных событий фестиваля алтайских аборигенов

СЕГОДНЯ 12:31 2018-08-16T12:31:27+03:00

Познакомиться с национальной культурой кумандинцев можно будет на празднике в Солтонском районе

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Хотите новых эмоции, впечатлений и открытий? Тогда добро пожаловать на Фестиваль кумандинцев, где можно будет окунуться в самобытную национальную культуру аборигенов Алтайского края. Здесь будет что посмотреть и чему удивиться.

Многие называют этот фестиваль праздником вымирающего народа, который свято чтит и соблюдает свои традиции. А это уже многого стоит! Такой колорит редко где встретишь. По данным Всероссийской переписи (на 2010 год) в Алтайском крае осталось около 1,5 тысячи кумандинцев. И большая часть из них 18 августа соберется в селе Солтон на национальный фестиваль, который будет приурочен к Дню коренных народов.

В этом году национальный колоритный праздник пройдет в райцентре Солтоне, где проживают несколько сотен кумандинцев.

- С утра здесь закипят казаны с бараниной, лапшой и ячменной кашей, на открытом огне будут готовить кровяную колбасу и другие блюда национальной кухни. Угощения поспеют к обеду, кормить ими гостей и участников фестиваля, как всегда, собираются бесплатно. Пять часов на праздничной площадке будет работать выставка рукодельниц и мастер-классы по вязанию и пошиву национальной одежды, - рассказывают в Алтайтурцентре.

На праздник в Солтон приедут делегации кумандинского народа из Бийска, Красногорского и Горного Алтая, ждут гостей из Хакасии, Горной Шории и Казахстана. Приглашения отправлены и в Магадан - представителям Ассоциации народов Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера, в которую входят кумандинцы.

Топ-5 самых интересных событий фестиваля

✔ Обряд посвящения: кумандинцы исполнят гимн малочисленных народов и поднимут свой флаг.

✔ Силовые состязания среди мужчин: национальная борьба куреш, поднятие каменных глыб, метание камней, стрельба из лука, перетягивание палки и каната и т. д.

✔ Конкурс красавиц в национальных костюмах.

✔ Большая фестивальная трапеза с национальными блюдами - все гости смогут покушать бесплатно!

✔ Выставка рукодельниц, мастер-классы по вязанию и пошиву национальной одежды.

Когда: 18 августа

Где: Алтайский край, Солтонский район, с. Солтон

Кстати

В России коренными малочисленными народами называют те этносы, численность которых не превышает 50 тыс. человек. Они проживают на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняя их традиции.

По данным Всероссийской переписи, на 14 октября 2010 года численность кумандинцев в Алтайском крае составила 1401 человек, из них 609 проживает в городах, а 792 - в сельских районах края.