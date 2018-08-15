2018-08-15T16:20:00+03:00
Происшествия

Боль змеиногорцев: В городе горел заброшенный ликероводочный завод

Здание является памятником промышленного зодчества 19 века [видео]
САПОЖКОВА Александра
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В Змеиногорске горит ликеро-водочный заводВ Змеиногорске горит ликеро-водочный завод
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Памятник промышленного зодчества 19 века - ликеро-водочный завод – горел в Змеиногорске сегодня, 15 августа.

Фото и видео с места ЧП выложило издание «Змеиногорский вестник». Видно, что пожар был масштабный - в небо взмывал огромный столб дыма.

- Нам больно писать об этом, но мы обязаны сообщить, что несмотря на наши усилия, «набаты», в которые мы били весь последний год – НИКАКИХ мер по сохранению исторического наследия в Змеиногорске предпринято не было! С территории заброшенного завода была убрана даже охрана, - пишут местные журналисты.

Как сообщили в ГУ МЧС, загорелась крышы цеха розлива ликероводочных изделий. На другие здания ансамбля огонь не распространился.

В Змеиногорске горит здания ликероводочного завода. Видео: Змеиногорский вестник.

- Сообщение о пожаре поступило в 16.35. Его площадь составила 90 квадратных метров. В 17.10 огонь потушили. В тушении участвовали 4 единицы техники и 15 пожарных. Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.

И причина, между прочим, вполне предсказуема. По словам журналистов, на крышах заводских зданий подростки зачастую организовыают «курительные комнаты».

- Все эти «звоночки» не заставили принять меры. И результат, как вы видите, просто страшен! – пишет «Змеиногорский вестник».

Напомним, завод находится по адресу ул. Волкова 78. Он законсервирован и не эксплатируется после банкротства «Алтайспиртпрома» в 2014 году. Тогда судьба целого архитектурного ансамбля оказалась под угрозой. Учитывая, что здания были признаны аварийными еще за несколько лет до этого, состояние объекта культурного наследия оставляет желать лучшего. На некоторых зданиях провалилась крыша, более поздние постройки разрушились практически полностью, прилегающая территория осталась заброшена. Жители Змеиногорска в отчаянии наблюдают за тем, как разрушается исторический памятник, и сожалеют, что закрылось само производство.

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