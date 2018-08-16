Фестиваль «Алтайские плетенки»: приплетайтесь к нам!

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-15T16:20:00+03:00

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«Сплетай, Алтай!» - девиз фестиваля традиционных ремесел и фольклора «Алтайские плетенки», который пройдет с 17 по 19 августа в Алтайском районе. Три дня на территории усадьбы «Сокол» гости фестиваля будут плести лапти, косы, кружева, хороводы и небылицы. Гостей будут потчевать свежими деревенскими продуктами, вкусной выпечкой и медовыми напитками. И, конечно же, развлекать по полной!

Часть мероприятий фестиваля будет проходить в «Парке лабиринтов», некогда созданным под началом Вячеслава Токарева, доктора технических наук, президента Международного движения «Наследие Арктики».

- Сюда стекаются паломники, которые верят, что это место Силы, где сбываются мечты и можно решить проблемы. Некогда я скептически относилась к этим лабиринтам, но позже поняла, спираль лабиринтов очень похожа на хороводы, которые водили наши бабушки. Это можно назвать продуцирующей магией, - рассказала Альбина Богочанова, организатор фестиваля, старший научный сотрудник Алтайского государственного художественного музея.

По словам Альбины, люди таким образом брали от Земли силу, а ей отдавали энергию закручивания.

Ценителей народного творчества наверняка привлекут концерты, которые пройдут на фестивале. Гвоздь программы – всемирно известный исполнитель горлового алтайского пения Болот Байрышев. И наверняка гостей покорит выступление ансамбля «Утешная канарейка», который является хранителем русской старообрядческой культуры. У гостей фестиваля появится редкий шанс узнать, как пели наши предки во время тяжелой сельской работы.

На протяжении всего праздника его участники смогут принять участие в выставках и мастер-классах ремесленников и кулинаров. Увидеть передвижную выставку традиционных плетеных изделий Алтайского государственного художественного музея и краеведческого музея села Алтайское.

«Приплетаться» на фестиваль нужно по адресу: Алтайский край, Алтайский район, Айский тракт, 42 (территория усадьбы «Сокол»).

Программа фестиваля «Алтайские плетенки» 17-19 августа

17 августа

19.00 –20.00: Открытие праздника с участием мастеров и творческих коллективов «Сказку плести – не хозяйство вести!»

20.30 – 22.00: Развлекательная программа в парке лабиринтов «Лабиринт – заплетисьшоу».

18 августа

10.00 –17.00: Ярмарка ремесел, мастер-классы, выставка плетеных изделий из музеев Алтайского края «Заплетай, Алтай!»

17.00 – 19.00: Розыгрыш лотереи «Приплетайся к нам!» и приза зрительских симпатий «Алтайский плетеШОК».

20.00 – 21.00: Развлекательное шоу «От чего язык заплетается…»

21.00-22.00 – концерт Болота Байрышева (алтайское горловое пение).

19 августа

10.00- 14.00: Народные гулянья «Спас – меди яблочки припас!»

В программе:

- «В гостях у пасечника»: экскурсии и дегустации медовой продукции;

- «Ярмарка ремесел»: выставка-продажа мастеров Алтайского края;

- «Варвара-краса, длинная коса»: интерактивное шоу-программа с плетением кос, венков;

- «Вкусные плетенки»: дегустация выпечки, мастер-классы по народной кулинарии;

- Концерт творческих коллективов Алтайского края.

13.00 –14.00: Закрытие праздника «Алтайские плетенки», награждение участников-мастеров, фольклорных коллективов.