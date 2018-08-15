Отчим насмерть забил 5-летнюю дочку из-за того, что она запачкалась

СЕГОДНЯ 13:40 2018-08-15T14:38:38+03:00

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- Вызови скорую, Маша (имя изменено – прим.авт) не дышит, она упала, я не знаю, что делать, - вспоминает последний звонок своего сожителя 27-летняя Светлана Смирнова (имя изменено – прим.авт.).

Почти год назад в одном из сел Калманского района 31-летний Максим Жуковцев насмерть забил свою 5-летнюю приемную дочку из-за того, что она испачкала руки и одежду. Детская шалость разозлила взрослого мужчину настолько, что он принялся бить ребенка по голове и телу. Максим занимался в армии рукопашным боем, так что рука у него была тяжелая.

- От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия, - рассказали в СУ СК России по Алтайскому краю.

Когда мама малышки прибежала домой, Маша лежала на полу, доктор делал ей искусственное дыхание и массаж сердца, а Максим сидел рядом на кровати и рыдал.

Называла его папой

Светлана одна растила двух малышей – пятилетнюю Машу и семилетнего Данила (имена изменены – прим.авт.). Женщина работала в местной школе техничкой, воспитывать детей помогали родители. Света с Максимом познакомилась в сентябре 2016 года. Он вместе с бригадой рабочих ремонтировал спортзал в школе.

Отношения развивались быстро, по ее словам, парень почти не пил. Бывало только, они вместе пили пиво по пятницам после бани. Мужчина хорошо относился к ее детям – укладывал спать, читал книжки, забирал из садика. Маша называла Максима папой.

В тот день Маша осталась дома с отчимом одна – он работал в вечернюю смену на хлебокомбинате, поэтому мог присмотреть за ребенком. Девочка не ходила в детский сад с июня – ее мама хотела немного сэкономить денег, чтобы собрать старшего сына в школу.

По словам Светланы, раньше Максим никогда не бил детей, поэтому она совершенно не боялась за безопасность детей. Как же так вышло, что из-за детской шалости взрослый мужчина накинулся на ребенка и забил до смерти?

- Дочка неугомонная, ей всегда нужно было все делать спешно. Остра на язык, легко заводилась. Спорщица, если что не по ее - могла топать ногой, жестикулировать руками, доказывая свою правоту. Конечно, с таким характером была очень непоседливой, могла упасть с турника или качели, были случаи, даже дралась со сверстниками. Да и вообще была очень самостоятельной, всегда говорила «я сама», когда кто-то пытался ей помочь, дружила с мальчишками, каталась на роликах, играла в шалаши, в полицейских и бандитов, - рассказывала следователям мама погибшей девочки.

«Я любил жену и детей»

В тот день у Максима сильно болела голова из-за простуды.

- Мы остались дома одни. Маша стала проситься на улицу, но там была плохая погода, и поэтому я ее не отпустил гулять. Потом она захотела идти играть в шалаш за домом. Я сказал ей, что если в нем сухо, то отпущу. Но там было сыро. Она стала плакать, психовать, кричать. От этого голова разболелась ещё сильнее. В итоге Маша обиделась и легла спать. Когда проснулась, она пошла в туалет, - рассказывал Максим на допросе.

Когда Маша вернулась из туалета, она была вся в грязи, это разозлило мужчину, и он ударил её по затылку. Девочка ударилась головой о дверной косяк и зарыдала. После этого горе-воспитатель еще раз ударил ребенка. Маша упала на пол, ударившись головой. Больше девочка не могла встать, ей было плохо, начало рвать, малышка стала синеть. Отчим пытался ей помочь, но было слишком поздно.

Возможно, мужчина перепугался того, что наделал и пытался выдать все за несчастный случай. Сказал, что Маша упала с крыльца, а он ее занес в дом. Но нашлись свидетели, которые все это опровергли. В итоге мужчина во всем сознался.

Против Максима Жуковцева возбудили уголовное дело по статье за убийство, но потом дело переквалифицировали. На днях его осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

- Суд, приняв во внимание все доводы следствия, назначил подсудимому наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - сообщили в СУ СК России по Алтайскому краю.

- Я любил жену и детей, никогда не наказывал их. Они меня тоже любили. С женой мы могли повздорить, но в итоге всегда конструктивно решали вопрос. Маша больше любила маму, потому что я ей чаще что-то запрещал. Я никогда раньше не бил ее, максимум, мог поставить в угол и шлепнуть по попе. Строже с ней было нельзя, если на нее даже чуть-чуть повысить голос, она сразу начинала плакать, причем закатывала истерику, а не просто плакала. Один раз пригрозил ей ремнем, когда она ушла куда-то без спроса, и мы её долго искали. То, что произошло, это все не намеренно, - рассказал Максим следователям.