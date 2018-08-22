Современный зал для кикбоксинга открыли в Бийске

СЕГОДНЯ 00:46 2018-08-22T09:48:05+03:00

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В Бийске состоялось открытие спортивного зала отделения кикбоксинга при МБУСП «Спортивная школа №2».

Новое помещение уже давно требовалось ребятам и вот почти год назад подходящий зал предоставила администрация наукограда. Ремонт спонсировали предприниматели, общественные деятели, ветераны спорта, а также бывшие и настоящие воспитанники отделения кикбоксинга и их родители.

Одним из инициаторов создания нового спортзала выступил председатель Совета Бийской городской общественной организации «Детский юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Гренада» Борис Антонов. Своим примером он продемонстрировал, что социальное партнерство может творить великие дела. Он привлек на «народную стройку» своих коллег, партнеров и друзей. Реконструкцию проводили, можно сказать, всем миром: помогали и тренеры, и родители юных воспитанников. В общей сложности работы обошлись в сумму, превышающую два миллиона рублей. И эти деньги однозначно потрачены не зря. В числе тех, кто оказал помощь залу, также был депутат Государственной Думы Александр Прокопьев. Его фонд выделил средства на изготовление ринга. Теперь же у будущих чемпионов есть функциональный клуб со специализированным тренажерным комплексом. Аналогов ему в Алтайском крае нет.

Накануне все те, кто последний год принимал активное участие в создании новой кузницы будущих чемпионов, побывали на торжественной церемонии открытия зала. Среди почетных гостей был глава города Бийска Александр Студеникин, депутаты Государственной Думы Александр Прокопьев и Николай Валуев, президент федерации кикбоксинга Алтайского края Вячеслав Перерядов, заслуженный тренер России Андрей Степурко и многие другие.

Открытие спортивного залаФото: Олег УКЛАДОВ

От имени администрации города Александр Студеникин преподнес спортшколе четыре пары новых боксерских перчаток. Александр Прокопьев вручил благодарственные письма от имени врио губернатора Алтайского края Виктора Томенко председателю Совета Бийской городской общественной организации «Детский юношеский спортивно-оздоровительный клуб «Гренада» Борису Антонову и коллективу отделения кикбоксинга МБУСП «Спортивная школа №2» города Бийска.

Несмотря на то, что чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA Николай Валуев в день открытия зала сам отмечал праздник – свой 45-й день рождения, даже он отложил празднование и специально приехал в Бийск, чтобы поприветствовать кикбоксеров. Кому как ни ему понятно насколько важна поддержка со стороны опытных спортсменов.

- Я считаю, для вас сегодня – знаменательная дата, которая запомнится. Наверняка здесь, в первых рядах, а может среди тех, кто придет завтра, будут ребята, кто обязательно в будущем станет чемпионом. Они прославят родной город, край, страну. Я желаю вам успехов, а родителей искренне поздравляю с тем, что у их ребят появляется место, куда они будут ходить, а вы не будете переживать, - сказал Валуев.

Подарок Николаю Валуеву на день рожденияФото: Олег УКЛАДОВ

Для того чтобы тренировки ребят стали эффективнее, Николай Сергеевич подарил клубу новую боксерскую грушу. Коллектив спортшколы подарил Валуеву огромный 20-килограммовый торт в виде триколлора и боксерских перчаток, который изготовили кондитеры Шоколаttе.

Первые тренировки в новом клубе кикбоксинга начнутся уже в сентябре.