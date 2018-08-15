Студентки, которых "оскорбила" Мария Мотузная, не явились на заседание суда

СЕГОДНЯ 13:45 2018-08-15T14:08:43+03:00

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Похоже, этот «сериал» затянется. Второе судебное заседание по делу 23-летней жительницы Барнаула Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих, оказалось едва ли не формальностью. Существенных шагов в рассмотрении этого уголовного дела не произошло.

Стоит отметить, что в этот раз тех, кто поддерживает Марию Мотузную, стало еще больше. Зал судебного заседания физически не смог вместить всех желающих присутствовать во время процесса. Добавим, что интерес СМИ к этой истории по-прежнему остается высоким.

Первым сюрпризом стало то, что сменился представитель стороны государственного обвинения. Теперь это исполняющая обязанности заместителя прокурора Индустриального района Юлия Польянко. «Комсомольской правде» она пояснила, что замена произошла из-за того, что ее коллега ушел в отпуск. Какой-либо подоплеки в этом нет.

Первым делом судья принял решение отклонить ходатайство, которое ранее подавала сторона защиты, о том, чтобы уголовное дело вернули на рассмотрение прокурору и в дальнейшем перевели его в административное производство. Забегая вперед, отметим, что адвокаты Марии Мотузной намерены вновь подать ходатайство такого же содержания.

Все, в том числе сама обвиняемая, очень хотели увидеть и услышать тех самых оскорбившихся студенток, которые «накатали» заявление на Марию Мотузную, но они не посчитали нужным явиться на судебное заседание.

Зато неожиданно для всех, пожалуй, кроме судьи и заместителя районного прокурора, в суд пришел сотрудник МТС. Вскоре все узнали, что мужчину зовут Владимир Демьяненко.

– Ко мне приходил дознаватель. Предъявлял детализацию разговоров. По этой детализации я давал разъяснение, в том числе, как работает сотовая связь, – сказал мужчина с трибуны, за которой выступают свидетели.

Представитель стороны гособвинения зачем-то спросила, где находится ближайшая станция у МТС от дома, где проживает Мария Мотузная. Он назвал адрес. На этом мужчину поблагодарили и позволили удалиться из зала суда.

Адвокат Марии Мотузной Роман Ожмегов обратился к суду с тем, чтобы на следующее судебное заседание была обеспечена явка свидетелей, поскольку сторона защиты настаивает начать рассмотрение дела именно с их показаний.

К слову, второй защитник девушки Алексей Бушмаков на этом судебном заседании не присутствовал, как оказалось, у него в этот день был процесс в Екатеринбурге.

Ввиду того, что никто из свидетелей не явился, судья объявил перерыв и назначил следующее судебное заседание на 28 августа.

– Я этого и ожидала. Свидетели очень сомнительные. Понятно, что вопросами их легко ввести в ступор. Я не ожидала, что не придет вообще никто. Я была уверена, что хотя бы один-два свидетеля явятся. Пришел сотрудник МТС, который выдал какую-то несущественную информацию и ушел. Думала, что доказательства будут исследовать, мои показания. Что это продлится всего 20 минут, я не ожидала, – сказала Мария Мотузная сразу после судебного заседания.

– Сегодня я слушала обвинительное заключение. Там прозвучало, что я размещала картинки, имея преступный умысел, что я хотела оскорбить людей. Это полный бред, конечно! Будем заново ходатайствовать о возвращение дела прокурору и на его перевод из уголовного в административное производство, – добавила девушка.

«Комсомольская правда» будет следить за процессом.

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