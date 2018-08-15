Миллионы для Телецкого: реанимация или деструкция?

СЕГОДНЯ 10:26 2018-08-15T10:39:50+03:00

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Республика Алтай получила 104,5 млн рублей на оздоровление Телецкого озера. Два года назад президент России, выступая перед Федеральным собранием, дал соответствующее распоряжение и вот – сбылось, деньги из резервного фонда страны прибыли в Республику. Впрочем, радость это событие вызывает далеко не у всех. Удастся ли сохранить уникальную экосистему водоема и не будут ли ущемлены права местных жителей при освоении средств? Вот вопрос.

То, что озеро давно нуждается в реанимации, мало у кого вызывает сомнения. Здесь и экологи, и представители турбизнеса, и обычные граждане говорят в один голос: проблемы есть и их надо решать. Недостаток в полигонах ТБО, складирование мусора вдоль акватории, отсутствие канализации и слив отходов в озеро рано или поздно должны были сыграть свою роковую роль. Поэтому решение о возрождение водоема было принято весьма своевременно. Однако реанимацию озера правительство Республики почему-то начало с внешнего антуража.

Проект набережной. Фото с официального сайта Турочакского района.

По следам Манжерока

На первых этапах решено было создать набережную, погруженную в бетон и камень. На ней организуют кафе, торговые точки, места для прогулок, появятся этнографический музей, картинная галерея, пирсы, фонтан (проект можно найти на офсайте Турочакского района Республики Алтай). А затем уже, на втором этапе, перейдут к решению экологических проблем водоема: создадут полигон бытовых отходов в Турочакском районе, разработают систему водоотведения и очистки ливневых стоков в селах Артыбаш и Иогач.

Эколог Алексей Грибков вздыхает:

- Мы видим, как в Республике в буквальном смысле закопали деньги в искусственное озеро (в ОЭЗ «Долина Алтая», - прим автора), которое все подтекало-подтекало и на него в итоге рукой махнули. Как «реанимировали» здесь памятник природы республиканского значения озеро Манжерок. В итоге полностью уничтожили популяции реликтового ореха чилим и кувшинки белой, а они, между прочим, занесены в Красную книгу Республики Алтай. Невозможно природу возродить экскаваторами, озеро – это не просто резервуар с водой, а экосистема. А здесь просто взяли и ковшом все дно вычерпали! Да, теперь там чисто, песочек, туристам есть, где отдохнуть, но экосистема уничтожена.

Проект набережной. Фото с официального сайта Турочакского района.

Эксперт опасается, что в истории с Телецким озером ситуация может повториться: деньги «быстренько» освоятся, а проблема не только не решится, но еще более усугубится. Подобные вопросы, полагает он, необходимо выносить не только на суд общественности, но и призывать к обсуждению на разных площадках экспертное сообщество.

- И не только проектировщиков, а ученых, экологов, которые бы понимали, как эти нововведения могут воздействовать на экосистему, - сказал Алексей Грибков.

Частные пирсы под снос?

В плане облагораживания территории Телецкого жители Алтая увидели и другие сомнительные моменты, которые напрямую касаются интересов местного населения. В проекте набережной, опоясывающей залив на территории села Артыбаш, предусмотрено несколько пирсов, которые появятся на месте уже существующих. Что будет с причалами, которые не вошли в эту территорию, местному населению не понятно – официальных заявлений по этому поводу они не слышали. Снесут? Всех сгонят в одно место? Лодочники опасаются, что при таком раскладе причалов для всех не хватит.

Андрей Афонин, гид по Алтаю, считает, что благоустроенная набережная на самом деле туристам нужна, чтобы приятно провести время, перекусить и в любое время отправиться на водную прогулку.

– Но убирать частные пирсы – не очень хорошая идея, - говорит он. - Предпринимателям необходимо свое пространство. Ведь недовольство лодочников отразится на качестве обслуживания, туристы будут чувствовать его. Это, в свою очередь, скажется на турпотоке.

Спешка нужна при ловле блох

Много вопросов у экспертов и к качеству проекта планировки набережной.

- На мой взгляд, проект совершенно несостоятелен, выполнен на низком техническом уровне и не отвечает поставленным задачам. Это маленький кусочек в поселке Артыбаш, а мы должны говорить о 12 км набережной, который включает и Иогач. Сейчас трудно сказать, как все это будет решено в итоге. Республика Алтай явно спешит и не привлекает к работе серьезных экспертов, хотя общественность готова работать практически бесплатно, - сказал Вадим Климов, экскурсовод по Телецкому озеру и арт-критик.

В частности, эксперта смущает тротуарная плитка, выложенная вдоль берега, за которой необходим постоянный уход. Но смогут ли его обеспечить? А также габионная технология укрепления берега (контейнеры из сетки, заполненные камнями). Она, на его взгляд, ненадежна, может быстро повредиться пришвартовывающимися катерами. При такой спешке, по мнению Вадима Климова, реализованный проект лет через пять придется переделывать, вновь изыскивая средства.