Застрявших на горе в Республике Алтай альпинистов спасли

СЕГОДНЯ 16:56 2018-08-14T17:54:42+03:00

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За судьбой четверых кузбасских туристов, которые застряли на высочайшем пике Сибири – горе Белухе – следила вся страна. Альпинисты лишились снаряжения и не могли спуститься с вершины. 12 августа они отправили сигнал бедствия, но вертолет спасателей смог добраться до них только через два дня.

Все это время спасатели держали с ними связь по спутниковому телефону. Каждые три часа туристы получали информацию по выживанию в экстремальных условиях.

- Сейчас все четверо находятся в поселке Усть-Кокса. Все живы и здоровы, помощь медика никому не понадобилась. Была ли у них страховка, пока неизвестно. Вертолет только приземлился – еще разбираемся, - рассказала начальник пресс-службы республиканского управления МЧС России Светлана Ляшко.

Напомним, в горы альпинисты отправились 4 августа. Они поднялись на Белуху, а потом началась непогода - на такой высоте даже в самый разгар лета по ночам температура воздуха опускается до -10-15 градусов, постоянно дует сильный ветер и идет снег.

Среди альпинистов находился таштагольский спасатель Михаил Брагин.Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Альпинисты находились в районе Западной Белухи на высоте больше 4 тыс. метров. Они совершали восхождение по одной из самых сложных трасс. На очередной стоянке внезапно испортилась погода, и ветром унесло палатку со всем снаряжением. Самостоятельно спуститься с горы альпинисты не могли. Чтобы согреться, мужчины вырыли снежную пещеру, где укрывались от снега и дождя.

- Мы были в это время на горе, но никого не видели. Обычно все совершают восхождения на Восточную Белуху, это протоптанный маршрут. Эти парни пошли по более сложному направлению. Хорошо, что все закончилось благополучно, - рассказал житель Алтайского края, альпинист Константин.

Есть большая вероятность, что альпинисты пересекли границу с Казахстаном без соответствующего разрешения. Если эта информация подтвердится, им предстоит еще объяснение с пограничной службой.

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Спасатель Михаил Брагин с юности любил ходить в горы. Кстати, со своей женой Ларисой он познакомился в туристическом клубе. Много раз они ходили в походы вдвоем и даже брали с собой сыновей, когда они были маленькими. У супругов два уже совсем взрослых сына и 18-летняя дочь (далее).