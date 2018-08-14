2018-08-14T12:33:43+03:00
Общество

Найденное в центре Барнаула дореволюционное надгробие перенесли в Нагорный парк

На мраморной плите выгравировано имя Софии Кулевой, которая скончалась в 1904 году
Иван ОЛЕКСЮК
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Фото: Евгений КЛЕПИКОВФото: Евгений КЛЕПИКОВ
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В центре Барнаула возле здания Союза художников (ул. Максима Горького, 63а) нашли дореволюционное мраморное надгробие начала XX века.

- Его обнаружили рабочие, которые ремонтируют тротуар. Как плита оказалась там, доподлинно не известно, - рассказал на своей странице о находке горожанин Евгений Клепиков.

На плите выгравировано: «Софiя Семеновна Кулева скончалась 15 октября 1904 года 33 лѣтъ». Вероятнее всего, плиту принесли из Нагорного кладбища, где сейчас располагается парк.

Фото: Евгений КЛЕПИКОВ

Фото: Евгений КЛЕПИКОВ

- В 1925 году был подписан указ о закрытии Нагорного кладбища. Такое решение приняли, потому что оно не могло дальше расширяться - с одной стороны подпирало татарское кладбище, с другой хоронили старообрядцев, - говорит краевед Олег Поляков.

Кладбище приходило в запустение, там бродили животные, ломали оградки. Вскоре на месте кладбища должен был появиться парк.

- Власти обращались к жителям, чтобы те забрали надгробия из парка, если они были им дороги. Надо отметить, что многие плиты были сделаны из дорогого камня, поэтому желающих унести памятники было много, - говорит историк.

Не исключено, что многие надгробия использовались в хозяйственных целях – где-то дорожку вымостить, где-то крыльцо подпереть.

Скорее всего, София Кулева была родственницей купца Кулева, который имел здесь кирпичный завод и был в родстве с богатым купцом Степаном Зубиловым. Кулев мог забрать надгробие родственницы, чтобы сохранить его или перенести на новое кладбище. Сейчас надгробие перенесли в Нагорный парк, где планируют создать аллею памяти.

- Мы просим горожан, которые, возможно, знают о других надгробиях, сообщать нам. Хотим вернуть их на место. Вместе с надгробием Софии Кулевой у нас уже три камня. Остальные принадлежат младенцу Льву Платонову и женщине по имени Екатерина Колокольникова, - рассказал настоятель прихода Храма Иоанна Предтечи, воздвигнутого на месте Нагорного кладбища, иерей Иоанн Мельников.

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