Власти против стройки автомойки

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-14T17:54:42+03:00

Объект возводят в исторической части Барнаула, и он не вписывается в архитектурный ансамбль

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Комитет по строительству, архитектуре и развитию Барнаула требует остановить возведение автомойки в старой части города. Соответствующее уведомление направлено собственнику и арендатору земельного участка, однако пока они ничего не получили.

Шумиха из поста

История с автомобильной мойкой на Демидовской площади началась с обычного поста в социальных сетях. Горожанин сфотографировал непонятный железный каркас в исторической части города около магазина «Мария-ра» и выложил кадры в интернет. Позже стало известно, что возводят там автомойку. Многие возмутились и предположили, что здание испортит архитектурный ансамбль Демидовской площади и вообще строится без документов. Однако собственник будущей автомойки заявил, что разрешение на это сооружение не требуется, так как объект не является капитальным, а внешний вид у него будет сдержанным и лаконичным.

Власти против

Вскоре на шумиху обратили внимания власти. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Алексей Бобров заявил, что разрешение на строительство автомойки не выдавалось, но это не помешало собственнику, арендатору земельного участка и застройщику начать строительство. Ссылаясь на соответствующие документы, чиновник пояснил, что объект все же является капитальным строением.

Комитет выезжал на место будущей автомойки, а после направил материалы проверки в Госинспекцию Алтайского края и региональное управление государственной охраны объектов культурного наследия. Не исключено, что застройщика могут привлечь к административной ответственности.

В комитете добавили, что на прошлой неделе в адрес собственника и арендатора земельного участка направили уведомление о необходимости остановки работ.

Между тем, на публичной кадастровой карте земельный участок по адресу: Ползунова, 52 предназначен «для эксплуатации автомойки с магазином». Разрешение на строительство, если оно действительно необходимо, в 2017 и 2018 годах комитет не выдавал.

Возвели, но еще не открыли

Между тем, представитель сети автомоек самообслуживания Formula22 рассказал «Комсомолке», что никаких документов от администрации он пока не получал.

– Для нас заявление комитета стало новостью. Автомойка не является капитальным строительством – мы не забиваем сваи, а только кладем заводские плиты, на которые прикручиваем каркас. Строительство временных объектов регламентируется иначе, чем капитальных, и согласования для этого не требуются, – говорит собеседник. – На сегодняшний день мы не получили уведомлений, которые бы запрещали дальнейшую работу на объекте. Когда документ появится на руках, то посмотрим, на основании чего мы должны прекратить работу. В любом случае, мы рассчитываем, что закон будет на нашей стороне.

Мужчина также отметил, что работы по установке каркаса уже закончены. В настоящий момент изготавливается внешнее оформление, которое в будущем установят на металлокаркас. Открытие автомойки планируется через месяц.

Кстати

Комитет также вынес требования о сносе владельцу здания по адресу улица Ползунова, 31 . Там располагается автомойка и шиномонтаж. Иск о сносе самовольной постройки, возведенной в защитной зоне объектов культурного наследия, был представлен еще 18 января 2018 года, однако там до сих пор можно отремонтировать и помыть машину.

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Появление непонятного железного каркаса в исторической части города (возле «Марии-ра» в районе площади Спартака) взбудоражило жителей Барнаула. Уж очень он не вписывается в архитектурный ансамбль Демидовской площади (подробности).