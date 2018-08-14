Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнир

СЕГОДНЯ 04:00 2018-08-13T20:12:59+03:00

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В понедельник, 13 августа, в Барнауле в торжественной обстановке открыли международный фестиваль футбола, главным событием которого является турнир памяти тренера Геннадия Ивановича Смертина.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Подобные события разворачиваются в Барнауле во второй раз. Одна только география участников соревнований вызывает большой интерес, и даже восторг. В столицу Алтайского края приехали футболисты московских клубов «Динамо» и «Локомотив», известная команда «Бунедкор» из Узбекистана, «Albirex Nigata» из Японии, «Daesung FC» из Южной Кореи. Также в турнире представлена наша местная команда «Алтай». Да, в соревнованиях примут участие 12-летние ребята, но это обстоятельство не делает их менее интересными.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Почетным гостем открытия футбольного фестиваля стал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Обращаясь к участникам соревнований и всем присутствующим, он подобрал очень важные слова:

– У нас в России, в Алтайском крае очень любят футбол, дорожат всеми достижениями нашей команды, дорожат нашими воспитанниками, уважают, конечно, наших соперников и друзей из других городов и стран. Это замечательное чувство братства среди спортсменов, это то, что останется с вами после детской и юношеской школы.

Наш фестиваль носит имя Геннадия Ивановича Смертина и то, что он проходит уже второй раз и является традиционным – это важнейший пример, как должны себя вести сыновья, дети по-настоящему благодарные и любящие своих родителей.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Конечно же, в открытии турнира принял участие один из сыновей Геннадия Ивановича Смертина – Алексей Смертин. Стоит ли напоминать, что в свое время он был капитаном сборной России по футболу. В многочисленных интервью, наш прославленный земляк не уставал подчеркивать, что во многом своим достижениям в большом спорте он обязан своему отцу.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– Я сам воспитанник своего отца. Помню моменты на этом поле лет 20, а возможно и 25 назад, когда я сюда приходил и в дождь и в слякоть и в снег. Отец уже тогда говорил мне, что это мое призвание. Так вот ребята, футбол – это ваше признание. Помните об этом всегда, – сказал Алексей Смертин в напутствие участникам турнира.

Если в прошлом году в открытии такого же фестиваля принимал участие Андрей Аршавин, то в этом году в Барнаул приехал еще один бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников. Обращаясь, к юным футболистам он заметил, что они являются участниками прекрасного мероприятия, замечательного турнира, который проходит в память об отце Алексея Смертина.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– Вы должны на этом турнире показать максимум своих способностей. Я думаю, что эти соревнования для вас станут толчком в вашей футбольной карьере. Таки турниры объединяют, дают шанс обменяться опытом, посмотреть на своих соперников. Я надеюсь, что после этого турнира, в будущем среди вас появятся футболисты мирового класса, – сказал Дмитрий Сенников.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Запоминающейся частью церемонии открытия стало вручение подарков почетным гостям от представителей делегации Узбекистана. Виктор Томенко, Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и супруга покойного Геннадия Ивановича Смертина – Антонина Васильевна получили от гостей национальные костюмы. Также Алексей Смертин подарил Виктору Томенко футболку сборной России с автографами всех игроков, которые защищали честь нашей страны на домашнем чемпионате мира.

Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнирФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Открытие большого футбольного мероприятия завершилось презентацией памятного символа, установленного на территории футбольной школы Алексея Смертина. Теперь каждый, кто будет приходить сюда вновь и вновь, первым делом будут вспоминать о человеке, который воспитал прекрасных сыновей и талантливых футболистов – Евгения и Алексея Смертиных, а также внес весомый вклад в развитие футбольного таланта действующего игрока сборной России и питерского «Зенита» Александра Ерохина.