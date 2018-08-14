Звезды российского футбола открыли в Барнауле международный турнир
В понедельник, 13 августа, в Барнауле в торжественной обстановке открыли международный фестиваль футбола, главным событием которого является турнир памяти тренера Геннадия Ивановича Смертина.
Подобные события разворачиваются в Барнауле во второй раз. Одна только география участников соревнований вызывает большой интерес, и даже восторг. В столицу Алтайского края приехали футболисты московских клубов «Динамо» и «Локомотив», известная команда «Бунедкор» из Узбекистана, «Albirex Nigata» из Японии, «Daesung FC» из Южной Кореи. Также в турнире представлена наша местная команда «Алтай». Да, в соревнованиях примут участие 12-летние ребята, но это обстоятельство не делает их менее интересными.
Почетным гостем открытия футбольного фестиваля стал врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко. Обращаясь к участникам соревнований и всем присутствующим, он подобрал очень важные слова:
– У нас в России, в Алтайском крае очень любят футбол, дорожат всеми достижениями нашей команды, дорожат нашими воспитанниками, уважают, конечно, наших соперников и друзей из других городов и стран. Это замечательное чувство братства среди спортсменов, это то, что останется с вами после детской и юношеской школы.
Наш фестиваль носит имя Геннадия Ивановича Смертина и то, что он проходит уже второй раз и является традиционным – это важнейший пример, как должны себя вести сыновья, дети по-настоящему благодарные и любящие своих родителей.
Конечно же, в открытии турнира принял участие один из сыновей Геннадия Ивановича Смертина – Алексей Смертин. Стоит ли напоминать, что в свое время он был капитаном сборной России по футболу. В многочисленных интервью, наш прославленный земляк не уставал подчеркивать, что во многом своим достижениям в большом спорте он обязан своему отцу.
– Я сам воспитанник своего отца. Помню моменты на этом поле лет 20, а возможно и 25 назад, когда я сюда приходил и в дождь и в слякоть и в снег. Отец уже тогда говорил мне, что это мое призвание. Так вот ребята, футбол – это ваше признание. Помните об этом всегда, – сказал Алексей Смертин в напутствие участникам турнира.
Если в прошлом году в открытии такого же фестиваля принимал участие Андрей Аршавин, то в этом году в Барнаул приехал еще один бывший игрок сборной России по футболу Дмитрий Сенников. Обращаясь, к юным футболистам он заметил, что они являются участниками прекрасного мероприятия, замечательного турнира, который проходит в память об отце Алексея Смертина.
– Вы должны на этом турнире показать максимум своих способностей. Я думаю, что эти соревнования для вас станут толчком в вашей футбольной карьере. Таки турниры объединяют, дают шанс обменяться опытом, посмотреть на своих соперников. Я надеюсь, что после этого турнира, в будущем среди вас появятся футболисты мирового класса, – сказал Дмитрий Сенников.
Запоминающейся частью церемонии открытия стало вручение подарков почетным гостям от представителей делегации Узбекистана. Виктор Томенко, Алексей Смертин, Дмитрий Сенников и супруга покойного Геннадия Ивановича Смертина – Антонина Васильевна получили от гостей национальные костюмы. Также Алексей Смертин подарил Виктору Томенко футболку сборной России с автографами всех игроков, которые защищали честь нашей страны на домашнем чемпионате мира.
Открытие большого футбольного мероприятия завершилось презентацией памятного символа, установленного на территории футбольной школы Алексея Смертина. Теперь каждый, кто будет приходить сюда вновь и вновь, первым делом будут вспоминать о человеке, который воспитал прекрасных сыновей и талантливых футболистов – Евгения и Алексея Смертиных, а также внес весомый вклад в развитие футбольного таланта действующего игрока сборной России и питерского «Зенита» Александра Ерохина.