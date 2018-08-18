2018-08-18T11:06:31+03:00
Общество

Жительница Барнаула потеряла грудь после пластической операции

Девушка добивается, чтобы хирург ответила за случившееся
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Жительница Барнаула потеряла грудь после пластической операцииЖительница Барнаула потеряла грудь после пластической операцииФото: НТВ
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Жительница Барнаула Екатерина Абдулина обратилась к пластическому хирургу, желая увеличить грудь. После сделанной операции у девушки начались серьезные проблемы со здоровьем.

Сюжет о том, как жизнь барнаульской девушки резко разделилась на то, что было до операции и после, сняли журналисты «НТВ».

Екатерина всегда старалась выглядеть эффектно. Раньше она серьезно занималась бодибилдингом и занимала призовые места на соревнованиях. В ее жизни был этап, когда она работала ди-джеем. На сцене девушка выступала в купальнике. Незадолго до операции она получила одну из главных ролей в кино, но из-за возникших проблем так и не смогла приступить к съемкам.

– Оставили меня с одной грудью. Причинили тяжкий вред здоровью. Жизнь мою личную и спортивную карьеру под откос пустили, – сказала Екатерина Абдулина в глаза пластическому хирургу Ирине Шмариной, когда с трудом разыскала ее в одной из клиник Новосибирска. Этот разговор происходил под прицелом телевизионной камеры. Судя по кадрам, врач явно не ожидала такого внимания к своей персоне, она поторопилась покинуть свой кабинет.

Тогда девушке предложили пообщаться по телефону с руководителем новосибирской клиники. Екатерина рассказала, что после операции, которую ей делала Шмарина, у не удалили грудь, а также она оказалась заражена инфекцией.

После операции по увеличению груди возникли осложнения. Разошелся шов. Появилась устрашающего вида гематома и нагноения. Начались страшные боли.

Оказывается, Ирина Шмарина пыталась исправить ситуацию. Она провела еще две операции, но лучше не стало.

– Одномоменто имплант менять нельзя. А ей его получается промыли и тот же самый поставили. Я в этом вижу проблему, – поделилась своим мнением по поводу случившегося член общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Анастасия Борисенко.

– Девушка получила очень серьезные моральные страдания. Закон не ограничивает сумму компенсацию за подобные вещи. Она может быть миллион, может быть два, может быть десять. Могу сказать по практике, что в подобных случаях можно взыскать до пяти миллионов рублей, – говорит адвокат Екатерины Абдулиной Сергей Соколов.

Сама пострадавшая говорит, что ее не столько волнует размер компенсации, сколько то факт, что пластический хирург, который, как она считает, виновен в ее многочисленных проблемах и со здоровьем и с дальнейшим развитием карьеры, продолжает свою профессиональную деятельность. Екатерина Абдулина намерена добиваться того, чтобы врача раз и навсегда лишили лицензии.

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