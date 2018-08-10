Поиск пострадавших: Риэлторы «кинули» больше 50 человек на деньги

СЕГОДНЯ 10:22 2018-08-10T10:39:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Почти каждому хоть раз в жизни доводилось снимать жилье и сталкиваться с агентствами, которые наобещают роскошные апартаменты за бесценок, а потом, получив деньги за услуги, кинут пару объявлений с «Авито» и все. В результате у человека ни денег, ни жилья.

Несколько барнаульцев обратились с заявлениями в полицию на нерадивых риэлторов. Следователи увидели в этом признаки мошенничества и возбудили уголовное дело. Как только объявили, что разыскиваются пострадавшие – люди стали приходить один за одним. На сегодня известно уже о 50 пострадавших.

Как сообщили в барнаульской полиции, риэлторы обещали потенциальным клиентам вернуть деньги, которые они заплатили при заключении договора, в качестве скидки на проживание в первый месяц. На самом деле никакой договоренности с собственниками жилья не было.

Обещали жилье-сказку

- Мы приехали из другого города. Как красиво они пели, мол, у них есть специальные тарифы, по которым деньги за их услуги нам вернут. Пообещали заселить в жилье-сказку в течение дня. Мы заплатили им 5 тыс. рублей. А потом номер хозяина обещанной квартиры перестал отвечать. Нам дали еще один вариант - на окраине города, без удобств, грязный, рядом с заводом. Квартира после проживавшей там группы иммигрантов нас не впечатлила, да и арендодатель была очень удивлена, ведь она ни с каким агентством не работает и просто разместила объявление на сайте, - поделилась Лиза на портале недвижимости.

- Искал квартиру на сайтах. После звонка по одному из номеров мне посыпались звонки. Доброжелательная девушка из «Федерального бюро недвижимости» предложила встретиться у них в офисе. Приехал, заключили договор, стоимость услуги 3 тыс. рублей, которые якобы «пойдут как скидка за первый месяц аренды». В общем, решил попробовать. В этот же день пришли два SMS-сообщения с вариантами квартир. Оба варианта, как оказалось, были взяты с Avito. Квартиры не удовлетворяют критериям поиска. Арендодатели не в курсе про 3 тыс. рублей в качестве скидки, ни с кем ни о чем не договаривались и не собираются уступать в цене даже в первый месяц. На следующий день в агенстве пообещали еще кучу вариантов, в итоге ни одного. В итоге я нашел квартиру самостоятельно, приехал в офис и написал заявление на возврат денежных средств. Через 10 дней пришел отказ в возврате, - рассказал Денис.

Как сообщили в УМВД России по Барнаулу, пострадавшие обращались в компании «Федеральное бюро недвижимости», «Городская служба заселения» и «Единый оператор недвижимости Сибири». Они начали действовать с 2016 года, среди пострадавших – жители всех возрастов. Обманутых может быть гораздо больше. У недобросовестных агентств были офисы и в Новосибирске.

- Всем пострадавшим от деятельности преступной группы просьба обратиться в УМВД России по Барнаулу с заявлением о привлечении к уголовной ответственности виновных по адресу: город Барнаул, проспект Сибирский 43, кабинет 204. Телефон для связи: (3852) 669-389, 903-991-9554. Время обращения с 9.00-12.00 час, - сообщает ведомство.

Не отдавайте деньги до сделки!

- Это даже не настоящие риэлторы, они занимаются предоставлением информационных услуг. Обращайтесь к проверенным риэлторам, которые несут гражданскую ответственность за свои услуги. У них есть страховка, и если действиями риэлтора клиенту нанесен ущерб, страховая компания покроет убытки. Как правило, такие специалисты являются членами союза риэлторов. Это можно проверить на сайте Российской гильдии риэлторов. Они не будут заниматься мошеннической деятельностью, такому специалисту можно доверять, потому что за него несет ответственность компания. Ну и конечно оплачивайте работу специалиста только после получения результата – когда подобранная квартира вам подходит, и вы готовы в нее заехать, - пояснияет Марина Ракина, руководитель проектов корпоративного развития компании «Проспект-Недвижимость».