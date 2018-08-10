2018-08-10T09:07:44+03:00
Общество

Холод и дожди надвигаются на Барнаул

Не исключено, что в некоторых районах выпадет град
Дарья САВЕНКО
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Погода в Барнауле 11 и 12 августа 2018 годаПогода в Барнауле 11 и 12 августа 2018 годаФото: Олег УКЛАДОВ
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К сожалению, осень уже не за горами – утра все холоднее, а дни - короче. А предстоящие выходные в Барнауле – 11 и 12 августа - придется провести дома – синоптики передают сильные дожди, грозы и похолодание.

- На выходных Алтайский край попадет под влияние двойной системы холодных фронтов, которая пройдет с Запада на Восток. И если днем в субботу, 11 августа, погода испортится только в западных районах, то в ночь на воскресенье, 12 августа, фронт охватит уже все районы Алтайского края. Ливневые дожди и грозы не прекратятся и в течение всего воскресенья. Не исключено, что в некоторых районах выпадет град. Новая рабочая неделя тоже начнется с пасмурной и прохладной погоды, - рассказал ведущий синоптик Алтайского Гидрометцентра Эдуард Болгов.

Вместе с осадками понизится и температура воздуха - если в субботу днем в Барнауле будет от +29 до +31 градусов, то уже на следующий день столбик термометра будет показывать от +19 до +21 градуса.

- В ночь с 11 на 12 августа ожидается облачность, столбик термометра понизится до +12 градусов, ночью 13 августа, когда холодные фронты пройдут и небо прояснится, температура упадет до +5, - пояснил собеседник.

Болгов также отметил, что на выходных в Алтайском крае ожидаются порывы ветра до 17-22 м/с, поэтому не исключены штормовые и экстренные предупреждения.

При ветреной погоде и грозе спасатели советуют:

- Переждать непогоду в подъезде жилого дома или магазине;

- Не управлять автомобилем;

- Обходить рекламные щиты и шаткие конструкции;

- Не прятаться под деревьями;

- Не находиться у водоемов, купаться и рыбачить.

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